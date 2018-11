La oposición oculta su voto al último presupuesto de Javier Moliner

Los dos primeros grupo de la oposición en la Diputación de Castelló, PSPV y Ciudadanos, no desvelarán hasta el pleno de hoy su sentido del voto al último presupuesto de la corporación provincial con Javier Moliner, del PP, en la presidencia.

No obstante, los populares no necesitan de apoyo extra para sacar adelante el documento dada la mayoría absoluta de la que gozan en el institución.El presupuesto asciende a un total de 243 millones de euros e incluye una partida para inversiones de 55 millones de euros. Además, por primera vez el documento no incluye gastos financieros.

Por otro lado, el sindicato UGT denuncia que el gobierno del PP en Diputación estudia la aprobación de la prolongación en el servicio activo para seguir colaborando con los consorcios residuales. El procedimiento de pagos a ciertos funcionarios fue puesto puso en conocimiento por los sindicatos USO y UGT ante la Oficina Antifraude de la Generalitat Valenciana. «La Corporación Provincial tiene previsto hoy llevar al pleno el nuevo Plan de Ordenación de Recursos Humanos (PORH) para su aprobación. Este incluye como tercera línea estratégica la Prolongación en el Servicio Activo, con la excusa de optimizar recursos y ofertar servicios de calidad, cuando en la época de crisis no se han prorrogado ninguna jubilación y se han amortizado numerosas plazas, como reiteradamente han denunciado los sindicatos con representación en la Diputación», señala el sindicato.