CseM critica a Cs por desmarcarse del pacto estatal contra la violencia de género

Castelló en Moviment (CseM) cargó ayer contra Ciudadanos por desmarcarse de la declaración institucional de apoyo al Pacto Estatal contra la violencia de género.

Según la formación asamblearia, en el pleno del jueves, se debía aprobar el documento en la que se solicitaba reforzar y poner en valor las medidas contra la violencia machista recogidas en este pacto y también en el acuerdo valenciano. Sin embargo, la portavoz de la formación naranja, Cristina Gabarda, comunicó a última hora que le retiraban su apoyo siguiendo la estela de lo que habían hecho en las Corts.

La concejala de CseM, Anna Peñalver, declaró ayer que «lamentamos que Ciudadanos haya roto el consenso respecto a la lucha contra la violencia de género que tenemos en Castelló. Con esta declaración se pretendía cerrar filas contra la posturas que quieren impedir la lucha por la igualdad». En esta iniciativa política también se incluía un acuerdo para «rechazar la adopción de cualquier tipo de acuerdo explícito o implícito con las formaciones que plantean la supresión o reducción de las medidas contra la violencia de género».

La portavoz adjunta de CseM valoró que «Ciudadanos no quiere cerrarse las puertas a pactar en aquellos grupos políticos que quieren cargarse en todo lo que hemos avanzado en la lucha por la igualdad, no nos extraña de una formación que presenta iniciativas políticas que mezclan el 'bullying' con la violencia de género o que emplean expresiones como 'complejo por razones de sexo'. En la lucha por la igualdad no caben medias tintas».