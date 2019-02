Estepark de Castelló ofrece talleres para celebrar SanValetín

El El centro de comercial y de ocio de Castelló ha preparado actividades para que parejas, familias con niños y amigos puedan celebrar el mes del amor. Hoy comienzan los talleres do it yourself para crear regalos de San Valentín, aprender a configurar el móvil y la smartband, y un showcooking a cargo del chef Joan Vianna.

Estepark se convierte en el punto de encuentro de los castellonenses también en San Valentín. Este sábado 9 de febrero la Plaza Estepark acogerá 6 talleres con participantes a los que también se podrá acceder libremente como oyente. The Phone House empezará a las 11h sus dos talleres tecnológicos para aprender a configurar nuestro móvil, apps o smartbands.

Leroy Merlin enseñará a partir de mediodía a crear sorpresas de San Valentín con chalk paint, con transfer y utilizando una miniherramienta. Por su parte, Electro Híper Europa ha organizado un showcooking con el chef Joan Vianna para cocinar con robot de cocina . Los visitantes del centro de ocio que quieran regalarse una noche de hotel también podrán participar en el sorteo que el día 15 realizará Garaje Castellón. Citroen estará en Estepark los días 8, 9, 14, 15 y 16 de febrero con su nuevo C5 Aircross y traerá en alguna de sus jornadas a los jugadores del TAU Castellón y del Illa Grau. La experiencia de este sábado continuará con la degustación de pizza del restaurante Pomodoro para los asistentes y unas delicias de KFC. El día de San Valentín, Estepark dará a conocer el nombre de los ganadores.