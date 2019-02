Fallas Benicarló 2019: Consulta el programa de actos

DIVENDRES 1 DE MARÇ

17.30 h: Lliurament ninots al Centre Geriàtric per part de les Falles de Benicarló.

DISSABTE 2 DE MARÇ

08.00 h: Despertà de la Junta Local Fallera.

20.30 h: Crida a l'Ajuntament a càrrec de les Falleres Majors de Benicarló 2019

21.30 h: Sopar i ball popular de les Falles 2019, a la pista annexa del Pavelló Poliesportiu

DISSABTE 9 DE MARÇ

19.00 h: Cavalcada del Ninot. Lloc de sortida: Pl. de la Constitució.

DIUMENGE 10 DE MARÇ

18.00 h: Acte de lliurament de les màximes recompenses falleres a l'Auditori Pedro Mercader

A continuació, lliurament dels Premis Ninot Indultat. En acabar, cercavila fins al Mucbe per visitar els ninots indultats premiats.

DILLUNS 11 DE MARÇ

14.00 h: Mascletà de Pirotècnia Tomàs a la pl. de l'Ajuntament de València.

DIJOUS 14 DE MARÇ

09.00 h: Visita del jurat a les falles segons l'ordre establert.

20.00 h: Lliurament dels Premis Falles 2019, al Pavelló Poliesportiu.

21.30 h: Visita a les falles guanyadores.

DIVENDRES 15 DE MARÇ

Visita de les Falleres Majors de Benicarló i Corts d'Honor a les residències i centres especialitzats de la ciutat

DISSABTE 16 DE MARÇ

14.00 h: Mascletà, a la pl. de la Constitució.

DIUMENGE 17 DE MARÇ

14.00 h: Mascletà, a la pl. de la Constitució.

17.00 h: Ofrena de Flors. Recorregut: Pl. de la Constitució, av. de Pius XII, c. del Crist de la Mar, c. del Rei en Jaume, c. Major i pl. de Sant Bartomeu

DILLUNS 18 DE MARÇ

14.00 h: Mascletà, a la pl. de la Constitució.

01.00 h: Mascletà Nocturna, a la pl. de la Constitució.

DIMARTS 19 DE MARÇ

11.00 h: Missa en honor a Sant Josep, a l'Església de Sant Bartomeu. A continuació, cercaviles i visita al Centre Geriàtric.

14.00 h: Mascletà, a la pl. de la Constitució.

20.00 h: Cremà de les falles infantils de Benicarló.

21.00 h: Cremà de la falla infantil guanyadora

22.30 h: Cremà de les falles de Benicarló, segons l'ordre encara per Establir