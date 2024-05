La diputación suspende la reedición del Plan de Inversiones para municipios de más de 50.000 habitantes

La Diputación de Valencia ha suspendido las ayudas del Plan de Inversiones para más de 50.000 habitantes que subvencionaba con hasta dos millones de euros a los ayuntamientos de Torrent, PaternaGandiaSagunt y València para que estos pudieran llevar a cabo distintos proyectos de rehabilitación y mejora en sus municipios. Así lo ha revelado Compromís y lo han confirmado fuentes de la Diputación de Valencia, que aclaran que esta decisión responde al "colapso" de los consistorios para llevar a cabo los proyectos y hacer uso de los fondos.

En este sentido, desde el ente provincial señalan que hoy por hoy los ayuntamientos incluidos en este plan de inversiones están solicitando prórrogas para poder ejecutar los fondos aprobados en 2021, "por lo que no tiene sentido aprobar nuevas ayudas cuando todavía tienen pendiente gastar el dinero de las ayudas que les fueron concedidas hace tres años".

Precisamente, en el pleno del pasado mes de enero se acordó la suspensión de plazos de ejecución y justificación del plan de inversiones de 2021 para municipios de más de 50.000 habitantes. A efectos prácticos, se extenderá durante seis meses el margen para la ejecución de las obras en marcha, de manera que ninguna ciudad tenga que renunciar a las ayudas. Ese plazo ya se había prorrogado, y a principios de este año se acordó por unanimidad la ampliación del plazo hasta el 23 de septiembre para acabar las obras. Los imprevistos de estos últimos años, como la guerra de Ucrania y el encarecimiento de las materias primas, fueron los motivos esgrimidos para la ampliación.

Ahora, desde la diputación subrayan que ninguno de los consistorios a los que les afecta esta decisión se ha pronunciado en contra de la medida "porque lo que nos están pidiendo es más tiempo, no más dinero" y destacan que lo realmente preocupa a la entidad "es el porqué no se están llevando a cabo los proyectos". Con todo, aseguran que el plan se retomará de cara al futuro "si fuera necesario" e inciden en que de momento "no continúa porque no es necesario".

El caso de Torrent

Estas explicaciones encajan al menos con el caso de Torrent, uno de los municipios que se vería afectado por esta medida, y que el pasado mes de enero solicitó a la diputación una prórroga para no perder la subvención. Entonces el ayuntamiento pedía autorización para que la subvención de dos millones que se le había concedido a través del plan de 2021 se pudiera invertir en la reurbanización de cinco calles del Alter, al no contar con plazo suficiente para poder ejecutar la construcción del Espacio Cervantes, idea inicial a la que se iban a destinar los fondos. Finalmente, el área de Cooperación que dirige Natàlia Enguix aceptó la solicitud.

Críticas de Compromís

Sin embargo, estos argumentos no convencen a Compromís, que consideran que al eliminar el plan de inversiones "se perjudica a los municipios porque elimina la posibilidad de pedir ayudas de hasta 100.000 euros". Así lo ha expresado la diputada y portavoz de la formación valencianista en la Diputación de Valencia, Dolors Gimeno, quien asegura que estas ayudas "eran fundamentales y suponían unos ingresos imprescindibles para llevar a cabo obras costosas, especialmente las del Ciclo Integral del Agua y las de Autoconsumo Energético". Además, la portavoz de Compromís lamenta que en el caso de la capital de l'Horta Sud la eliminación de estas ayudas va a afectar a los proyectos de ampliación y mejora de la movilidad sostenible, como carriles bici, ciclorutas o la red de senderos naturales, "que al desaparecer de las subvenciones de la Diputación Torrent ya no podrá acogerse".

Negacionismo climático

Por su parte el diputado provincial Josep Riera ha cuestionado las políticas "conservadoras" que se están impulsando desde el órgano provincial y que a la práctica supone que los municipios no puedan solicitar ayudas específicas para el autoconsumo energético en edificios municipales y en comunidades energéticas locales y que, a su juicio, "ponen de manifiesto el poco interés del nuevo gobierno del PP con las políticas medioambientales y la lucha contra el cambio climático". "Aquí se ve claramente la influencia de la extrema derecha negacionista de Vox en este gobierno y el nulo margen de maniobra del PP a la hora de hacer políticas reales contra el cambio climático", ha incidido Riera.