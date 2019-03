Nules inicia los trámites para aprobar un plan especial y tener terrenos para festivales

Nules ha iniciado el procedimiento para dotar de uso terciario-recreativo a terrenos que actualmente están catalogados como rústicos para que puedan ser destinados a festivales y conciertos de música o a camping.

En este sentido, el pleno del Ayuntamiento de Nules, en la sesión plenaria celebrada ayer por la tarde aprobó comenzar el procedimiento simplificado de evaluación ambiental y territorial estratégica del documento inicial estratégico del Plan Especial de delimitación de zona para uso terciario-recreativo en suelo no urbanizable común y suelo urbanizable no programado. «Es un primer paso muy importante para que nuestro municipio tenga espacios destinados a festivales o a grandes conciertos de música con los que hasta la fecha no contaba; con esta aprobación se pretende iniciar los trámites para que terrenos catalogados como rústicos y destinados al cultivo de cítricos puedan tener la compatibilidad para uso terciario-recreativo», explicó el alcalde de Nules, David García.

Recordar que Nules se ofreció en su día a acoger el Arenal Sound, cuando sembraban dudas sobre la continuidad del macrofestival en Nules.

Por otro lado, durante el pleno celebrado ayer se aprobó solicitar una subvención por valor de 232.054,80 euros a la Generalitat Valenciana para un proyecto de Escuela de Empleo 'Et Formem', destinado a personas con dificultades de inserción laboral o que pertenezcan a colectivos vulnerables. Asimismo, se ha solicitado también una subvención con una cuantía de 105.900 euros a la Diputación Provincial de Castelló, enmarcada en el Pla 135, para arreglar las aceras y suprimir barreras arquitectónicas en las calles Azucena e Isaac Peral.

Además, se solicitó a la institución provincial la inclusión de la remodelación del Jardín Botánico en el Plan Cerámico de Regeneración Urbana.

Otros de los puntos tratados en este pleno fueron la aprobación tanto del nuevo convenio del personal laboral como el acuerdo de funcionarios del Ayuntamiento de Nules en los que se han recogido nuevas adaptaciones legislativas y peticiones realizadas por los diferentes sindicatos. «Estos acuerdos fueron aprobados en la Mesa General de Negociación por unanimidad y firmados por todos los sindicatos con representación en el ayuntamiento CSIF, UGT, CCOO, STAS y USO. Para el equipo de gobierno es una satisfacción aprobar estos convenios ya que hemos estado trabajando y negociando con los trabajadores desde el inicio de la legislatura», señaló ayer García.

También se ha aprobado el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Policía Local por el que se regulará la Policía Local de Nules. Esta normativa se ha adaptado a la nueva Ley de Coordinación de Policía Local de la Comunitat Valenciana que entró en vigor hace un año aproximadamente y ha estado consensuado con todos los sindicatos con representación en el Consejo de Policía Local de Nules y con la jefatura del cuerpo.



Nuevo ROM

El pleno aprobó además el nuevo Reglamento Orgánico Municipal (ROM) con el que se deja sin efecto el anterior que data de la legislatura 1999-2003. «El nuevo ROM prevé diferentes cuestiones que se han introducido en esta legislatura y que es positivo que se consoliden al margen del partido que esté en el gobierno local"«, matizó el alcalde de Nules. Entre las novedades destaca la retransmisión de los plenos en streaming, la intervención del público al finalizar las sesiones o las vídeo actas.