El acusado de violar a una menor de 13 años dice que fue un acto "consentido"

El acusado de agredir sexualmente a una menor de 13 años cuando él tenía 18 ha declarado hoy ante la Sección Primera de la Audiencia de Castelló que no forzó a la niña sino que mantuvieron una relación "totalmente consentida" mientras que la víctima ha reconocido que quedó con el chico para mantener relaciones sexuales pero que cuando se citaron para ello, ella "no quería".

El acusado se enfrenta a una pena de prisión de 12 años y medio por un delito de agresión sexual, solicitado tanto por el Ministerio Fiscal como la acusación particular, mientras que su defensa pide para él la libre absolución.

Durante el juicio celebrado este martes en la Ciudad de Justicia de Castelló, el procesado ha relatado que entabló amistad con la víctima en 2015 mediante whatsapp después de que ésta le pidiera a una amiga en común su teléfono, y que poco a poco comenzaron a tener "interés" el uno por el otro y llegaron a intercambiar fotos de contenido sexual por esta red de mensajería móvil.

El acusado ha explicado que la víctima le dijo que tenía "14 años para 15" y que finalmente se citaron "con intención sexual" -a petición de ella- en casa de él mientras su madre también estaba en el domicilio.

Una vez allí "tuvimos relaciones sexuales totalmente consentidas", ha dicho y ha asegurado que no la forzó "ni la atemorizó en ningún momento", sino que incluso "ella se me subió encima y me dijo que no era la primera vez que estaba con un tío" e "insistió mucho" en tener el encuentro sexual. Preguntado por la diferencia de edad, ha dicho que "no sabía que estaba haciendo algo malo".

Ha relatado también que más de un año después de lo sucedido "me pidió que le perdonara" a través de la red social Instagram y aunque "yo le dije que no se comunicara conmigo porque tenía una orden de alejamiento", este hecho fue un alivio porque "llevo cargando con esto mucho tiempo y por fin tenía explicación".

La víctima ha confirmado que intercambiaron fotos íntimas, que le dijo al acusado que tenía 15 años y que le propuso quedar para "tener relaciones sexuales", porque "siempre hablábamos de eso".

Sin embargo ha asegurado que el día que se citaron en casa de él tras saltarse las clases "le dije que tenía 13 años" y cuando él "me agarró por las muñecas" para mantener sexo "le dije que no, y si digo que no, es no".

En cuanto a la disculpa en Instagram, la menor ha indicado que lo hizo porque "mi cabeza no está bien con esto, lo hice mal y yo tengo parte de hacerlo mal y él también" y "solo quería que esto acabara porque no estoy bien con esto y no quería estar aquí de nuevo".

Los peritos médicos han explicado que en el examen realizado a la menor "no había evidencia de que se produjera una relación sexual violenta" mientras que las psicólogas han explicado que el relato de la menor es "probablemente creíble".

La psicóloga ha explicado también que la menor tenía "problemas para controlar los impulsos, se autolesionaba y puede ser violenta hacia el exterior".

La menor, a juicio de esta perito, "vive en el mundo de los dibujos animados que puede hacerle ver que la realidad es otra, que puede vivir en esa fantasía" y que "la dominación en lo virtual no sabía manejarla en la realidad". La joven, según el examen psicológico, "ante la frustración libera tensión emocional con autolesiones" y sus circunstancias familiares -tenía problemas con su madre y la pareja de ésta- "no iban a ayudar a su recuperación", por lo que tuvo varios ingresos en centros de salud mental.