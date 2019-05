Falomir logra la mayoría para gobernar en l'Alcora

El candidato a la alcaldía de l'Alcora, Samuel Falomir, ya dijo hace unos días en una entrevista a Levante de Castelló que prefería no hablar de pactos hasta que no se supieran los resultados de las elecciones porque «me presento para gobernar con mi equipo y mi proyecto» y añadió además que «lo único que tengo claro es que el PSOE no volverá a apoyar a un candidato a alcalde que no tenga más votos que nosotros, y ese es un compromiso que he adquirido con mis votantes y los ciudadanos de l'Alcora».

Y ese compromiso adquirido por Samuel Falomir con los vecinos de l'Alcalatén lo va a poder cumplir ya que los resultados obtenidos en los presentes comicios le otorgan una mayoría absoluta al Partido Socialista y tendrá un total de nueve concejal, cifra necesaria para tener la mayoría absoluta en el ayuntamiento. Una cifra que dista mucho de la lograda en el 2015 donde los socialistas se quedaron con cinco concejales y se unió con Compromís en coalición para gobernar y arrebatarle la alcaldía al Partido Popular.

Més L'Alcora (Compromís) por su parte mantiene los tres concejales mientras que el PP pierde dos concejales y se queda en 5 ediles y el resto de fuerzas políticas no logran representación en el consistorio.