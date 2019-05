«Ha sido todo una sorpresa porque no teníamos expectativas»

El castellonense Marcos García escribió el guión de «Siéntese», un microteatro representado en el Metro de Madrid el pasado mes de abril que se ha convertido en uno de los videos más virales de 2019

Marcos García es un castellonense de 31 años que después de estudiar Comunicación Audiovisual en la Universitat Jaume I, emigró a Madrid por cuestiones laborales. Desde hace cinco años reside en Madrid, donde trabaja como creativo en una agencia de publicidad. Entre sus hobbies destaca el teatro de improvisación, y es que una de sus actuaciones, titulada 'Siéntese' se ha convertido en uno de los videos más virales de lo que llevamos de año con más de 20 millones de reproducciones y cerca de 100.000 reacciones en Facebook.

¿Qué le llevó a hacer esta actuación en el metro?

Durante el mes de abril nos enteramos que el Metro de Madrid organizaba un concurso de guiones de dos minutos llamado 'Cronoteatro' y los cinco mejores les daban la oportunidad de representarlos en los trayectos. Yo lo fui dejando pasar, pero el día que cerraba el plazo lo escribí corriendo y lo envié cuando quedaban 15 minutos. Tuvimos la suerte de que nos lo cogieron.

¿Cuándo y con quién lo representó?

Lo estuvimos haciendo la semana del 25 de abril en el Metro de Madrid de lunes a viernes. En total lo haríamos unas 50 veces. Después de premiar el guión tuve que buscar el elenco, y para ello llamé a varios amigos de teatro de improvisación.

¿De qué trata la actuación?

Es una situación cotidiana que se puede ver en cualquier transporte urbano de cualquier ciudad. La idea era concienciar de la solidaridad de la gente cuando cede el asiento a otra persona.

¿Cómo reaccionaron los pasajeros del metro?

Fue bastante gracioso porque la mitad de las veces los viajeros no se enteraban de que era un microteatro. La idea era hacer teatro invisible, un tipo en el que en ningún momento dices que se trata de teatro como tal. De esta manera había gente que se indignaba, otros que cedían el asiento, etc. Era un poco difícil porque nos teníamos que ceñir a las diferentes circunstancias de cada vagón, porque no tenía sentido estar discutiendo por un asiento cuando ya había cuatro libres.

¿Alguna reacción que le llamara la atención?

Me hacía mucha gracia la indignación de las personas mayores cuando los actores discutíamos. Por norma general, cuando se daban cuenta de que era un microteatro había aplausos generalizados y nos daban las gracias. Una chica nos dijo: «¡Es el mejor trayecto de metro que he tenido en mi vida!»

Alguien graba la función y se sube a las redes sociales. ¿Cómo fue su viralización?

La idea era representarlo durante esa semana pero lo alargamos cinco días más. Yo le dije a mi hermana que viniera a grabarnos para tenerlo como recuerdo. Delia, una de las actrices, lo subió a su cuenta de Facebook y comenzó a compartirlo muchísima gente, hasta que nos dimos cuenta de que medios de comunicación de Chile y Argentina lo habían publicado. Ahora rondará las 20 millones de visualizaciones.

¿Han obtenido algún beneficio por el video?

Que va, de hecho pensamos que somos tontos por no haberlo monetizado porque hubiéramos ganado mucho dinero. El video estaba solo en Facebook, pero hace poco lo subimos a YouTube porque una cuenta en México lo había publicado.

¿Ha abierto sus puertas en el sentido de ofertas laborales?

Más que nada ha sido un enorme reconocimiento. A nivel laboral, si yo me quiero seguir dedicando al teatro de improvisación (que ahora lo tengo como hobby) sí que me puede abrir las puertas porque suma en el currículum. Delia sí que es actriz, ha subido 10.000 seguidores en sus redes sociales y ha habido gente que va a sus monólogos gracias a 'Siéntese'. Por el contrario, dos de los actores son ingenieros industriales, así que tampoco les ha cambiado la vida.