Álvarez será el técnico con más partidos dirigidos en el filial

La continuidad de Miguel Álvarez en el banquillo de Villarreal B es un secreto a voces. El club quiere seguir contando con el entrenador jienense y el propio técnico está como loco por continuar. Falta sentarse y firmar la renovación, que se producirá en los próximos días. Así, el preparador del filial se convertirá en el entrenador con más partidos en la escuadra grogueta en Segunda B.

Un entrenador que conoce muy bien la categoría, ha sabido amoldarse a lo que le pidió el Villarreal para su filial cuando hace casi dos años aterrizó en el equipo para suplir a Javi Calleja cuando este ascendió al primer equipo. Humilde, sincero y con una exquisita educación. Ha sabido ganarse a los chavales a base de diálogo, trabajo y comprensión.

«El club quiere que me quede y yo me siento muy feliz a la vez que muy valorado en el Villarreal», destacó ayer en los micrófonos de Ràdio Vila-real. «Es donde puedo ayudar y por eso creo que no habrá problema para poder seguir trabajando juntos», agregó Miguel Álvarez, a quien los resultados le avalan, a pesar de que en sus dos años y tras jugar dos play-offs no ha logrado el ascenso.

Superará a Planagumà

El preparador jienense se convertirá pronto en el entrenador que más veces ha dirigido al Villarreal B en Segunda B. El récord lo tiene Lluís Planagumà con 78 encuentros, por los 76 de Juan Carlos Garrido. Más atrás queda Javi Gracia, que solo lo hizo en 36 ocasiones. Miguel Álvarez, a día de hoy, suma 77 partidos como entrenador del filial, con un saldo de 32 triunfos, 26 empates y 19 derrotas.

Si todo transcurre como las dos partes quieren, Miguel Álvarez será el entrenador del Villarreal B la temporada 2019-20 y cumplirá su tercera campaña en la entidad de la Plana Baixa.