Edu Gatell renueva por el TAU Castelló

El TAU Castelló anunció ayer la la renovación del pívot catalán Edu Gatell, quien cumplirá la tercera campaña consecutiva en la escuadra de la capital de la Plana y que hoy será presentado a las 12 horas en las instalaciones de Lexus Castelló. Edu Gatell Sanz (Terrassa, 1989) aterrizó en el TAU en verano de 2017 procedente del CB Melilla aunque no ha tenido demasiada suerte en tierras castellonenses por las lesiones.