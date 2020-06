Un Policía Local de Castelló mata a tiros a un perro y la dueña anuncia acciones legales

Un agente de la Policía Local de Castelló, requerido por diversos vecinos de la zona de la Marjalería abatió a tiros el pasado domingo a uno de los dos perros sueltos que merodeaban por el lugar, un hecho que se ha propagado como la espuma por la denuncia realizada en las redes sociales por la propietaria de los canes, Noelia Ferrer y la resonancia que organizaciones animalistas han repercutido del suceso.



Según fuentes de la Policía Local, a las 19.30 horas recibieron un aviso del Camino Plana Antilles.y "como en esa zona de la Marjalería se ha reforzado la vigilancia para evitar robos, enseguida se personó un coche patrulla, que vio a dos perros merodeando por la zona". Según estas mismas fuentes, el agente procedió al uso de su arma al verse agredido por el perro. Según el relato policial, "los dos perros empezaron a ladrar de forma intimidatoria a los agentes y al bajar estos del coche uno de ellos arremetió contra un policía, no teniendo más remedio para defenderse que disparar su arma".



Desde la Policía Local de Castelló no tienen constancia del número de disparos realizados por el agente, aunque Noelia Ferrer señala que "fueron tres. Uno de ellos a la yugular y otros dos cuando estaba en el suelo, en el costado. Nos lo ha confirmado el veterinario, que este lunes por la tarde le está realizando la necropsia para presentar en la denuncia, aunque no hacía falta que me lo dijeran porque escuché las detonaciones perfectamente. Menos mal que uno de esos disparos no rebotó y pegó a algún vecino", afirma la dueña del perro, muy dolida por la muerte del can. "Marley era un animal muy pacífico, que siempre se ha criado con niños y nunca ha dado ningún problema. En su historial no hay ninguna denuncia porque no puede haberla debido a su carácter. Querría jugar con el policía y por eso se acercó".



Fuentes policiales afirman por su parte que "los testigos aseguraron que era habitual que estos perros se escaparan y como prueba, el mismo domingo dos vecinos tuvieron que refugiarse en una casa porque si no, les habrían atacado. Afirman que gracias a ello no resultaron heridos porque tenían un comportamiento muy agresivo y ya había quejas al respecto en la zona". El agente pasó diligencias al juzgado en su nota de servicio informando del suceso y aclaran desde el cuerpo que el segundo can huyó tras los disparos. "El policía temió por su vida y por eso no tuvo más remedio que sacar su arma".



Por su parte, Noelia Ferrer desmiente que fuera habitual que estos canes se escaparan de forma habitual de su casa: "El problema es que la puerta se bloqueó al salir mi hijo y se quedó un metro y medio abierta. Por ahí pasaron los perros, con la mala suerte que en ese momento pasó la policía". La vecina de la Marjalería asegura que ahora no tiene "nada contra la Policía Local, ni el Ayuntamiento", pero adelanta que acudirá a todas las instancias que sean necesarias "para buscar justicia. Esto no puede quedar así".



De hecho concluye que asociaciones como Pacma, Huellas Callejeras o Perros y Gatos de Castelló, así como otras oenegés animalistas de todo el territorio nacional, se han puesto en contacto con esta familia para ayudarles en su lucha y augura manifestaciones de protesta en la misma capital de la Plana. "El perro estaba en la puerta de mi casa y podrían haber solucionado el problema de cualquier otra manera, no pegándole tres tiros", concluye la afectada.



La familia de Marley ha viralizado el caso en redes sociales:







Mi querido MARLEY blanquito D.E P un policía municipal de Castellón te ha arrebatado la vida contando mentiras que ibas... Publicado por Noelia Ferrer Lopez en Lunes, 1 de junio de 2020