Este viernes el puerto de Castelló registró un fatal accidente. Cuando todavía no han pasado ni 24 horas desde que volcara la embarcación Nazmiye Ana, de bandera panameña, siguen las labores de búsqueda para encontrar a dos desaparecidos, mientras otro trabajador de la estiba se mantiene ingresado en la UCI del Hospital General de Castellón con pronóstico reservado.

Ante la gravedad de los hechos, el presidente de la Autoridad Portuaria de Castelló, Rafa Simó, ha comparecido al mediodía de este sábado para valorar los hechos y ha querido remarcar el siguiente mensaje: “El puerto cerrado y la única prioridad es la búsqueda de las dos personas desaparecidas. Estamos gastando todos los esfuerzos y recursos para ello”.

Simó no ha escondido que “han sido horas complicadas” y cuestionado por las causas que han podido motivar esta tragedia ha contestado esto: “Cuando se pueda se determinará la causa. Se están haciendo investigaciones y no me voy a manifestar con hipótesis, pero sí puedo decir que es un accidente inusual por lo que dicen los expertos”.

Se le ha cuestionado al presidente de Port Castelló por la ubicación en la que se estaban buscando al tripulante y al estibador, a lo que ha contestado que “en el buque, alrededores y en todas las zonas en las que sea posible que estén”. Ha agradecido también Simó el respaldo de todas las autoridades competentes, así como el despliegue de efectivos desde primera hora tras activarse el pertinente protocolo para hechos como este: “Hemos demostrado que estamos preparados para hechos como este en un operativo que es complicado, pues los buzos tienen que trabajar con ciertos tiempos de espera, y hay carga enganchada, otra en bodega y otra desperdigada ya por el lecho marino”.

Ha confirmado también Simó que el buque siniestrado llegó al Muelle del Centenario del puerto procedente de Barcelona y tenía pensado seguir su ruta hacia Argelia. Por fortuna no transportaba mercancía peligrosa, sino general transportada en convencional, así como en 20 contenedores. Sobre la tripulación, eran 9 las personas que viajaban en el barco de nacionalidad egipcia, india y turca.

Sobre las personas desaparecidas, uno es profesional de la estiba cuenta con 36 años de edad y es de Castelló, mientras que el otro, tripulante de la embarcación, tiene 22 años y es de nacionalidad india.

Destacar por último que, a petición de Port Castelló, se ha activado el equipo de respuesta inmediata de Emergencias (ERIE) de psicólogos de la Cruz Roja para atender a los familiares de los dos desaparecidos. También han llegado ya buzos desde Cartagena y se espera a un submarino traído desde La Coruña.