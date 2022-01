El concejal de Urbanismo y Deportes del Ayuntamiento de Vinaròs, José Chaler (PSPV), ha anunciado esta mañana su dimisión en una comparecencia -sin admitir preguntas- en la sede del partido, junto al secretario general de la agrupación local, Edu Barberá. La dimisión de Chaler se produce un mes después de que la líder de TSV, Anna Fibla, denunciara que este, en el regalo del amigo invisible, le regaló una cabeza de cordero, ojos, vísceras y fruta y verdura prohibida, lo que originó una crisis entre ambos partidos, exigiendo Fibla la dimisión de Chaler.

Chaler indicó que “como ya dije en la primera rueda de prensa tras la denuncia de Fibla, no iba a dimitir porque ella lo pidiera y menos por lo que había pasado. Que dimitiera o no dependía de otras variables, como la pérdida de confianza hacia mi persona por parte del grupo municipal, la ejecutiva y el partido. Pues bien, tengo todo el apoyo de la ejecutiva y el partido, pero no del resto del grupo municipal ni del alcalde, y siendo consecuente con lo que dije, presento mi dimisión y me hago a un lado y ya vendrán tiempos mejores”.

El edil socialista señaló que “han sido dos años intensos en los que he tenido la oportunidad de trabajar en numerosos proyectos, algunos concluidos, otros por finalizar y otros que anunciará quien corresponda. Quiero destacar de todo este tiempo la colaboración que hemos tenido del departamento de salud en el montaje de los vacunódromos en el pabellón polideportivo y el centro de la tercera edad”.

Chaler dijo que va a continuar en el partido. “Para mí esto no es un punto y final sino un punto y seguido. A partir de ahora continuaré haciendo lo que me gusta, que es intentar mejorar la vida de la gente, desde el papel que el partido crea conveniente que pueda ser más útil y empezar a trabajar por ganar las próximas elecciones”, señaló.

Y concluyó agradeciendo al secretario local Edu Barberá y Agustín Guimerá “el trabajo que han realizado estos días para intentar que siguiera, aunque al final no ha sido posible porque han podido más otros intereses”