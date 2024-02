El portavoz del equipo de gobierno municipal de Castelló, Vicent Sales, ha reconocido este jueves que el impago de decenas de multas (134 según el grupo municipal socialista) impuestas al concejal de Movilidad, Cristian Ramírez, por no abonar el ticket de la zona azul, “no queda bien estéticamente”, por lo que “hemos trasladado al concejal que esto no es correcto ni nos parece bien”. “Las personas que nos dedicamos al ejercicio público de funciones hay situaciones que no nos podemos permitir”, ha asegurado el edil portavoz. “Esto no es un buen ejemplo para la ciudadanía y estamos vigilantes para que no vuelva a ocurrir”, ha dicho.

No obstante, y pese a estas afirmaciones, Sales ha destacado que la dimisión de Ramírez –que ha pedido tanto Compromís como el POSE— “no está sobre la mesa en estos momentos ni él ha puesto su cargo a disposición de la alcaldesa”. Sales ha reiterado que se trata de una “cacería de los socialistas hacia el concejal Ramírez” y ha detallado que ayer mismo, tras el pleno, abonó 29 sanciones a este respecto. Veinte de ellas correspondías a los años 2029, 2020, 2021 y 2022 y nueve a 2023, ya cuando Ramírez ejercía las funciones de concejal. Ha asegurado que ha pagado las 29 por un importe superior a 2.000 euros, Según la versión del PP, Ramírez no recibió la notificación de las sanciones y lo ha justificado en el hemos de que sus vehículos –tanto el de ahora como el que tenía antes era de renting—y que estas iban a la propiedad de los coches, a Boadilla del Monte y a Santander, de ahí que no tuviera conocimiento de las mismas. A Ramírez, según Sales, no se le ha embargado nunca una cuenta por no abonar estas multas de la zona azul. Además, el portavoz del equipo local ha dejado entrever que podría tratarse de una maniobra socialista: “Es mucha casualidad que el día en el que Ribes expone estos datos, Ramírez recibe las denuncias” “El concejal no ha recibido ningún trato de este Ayuntamiento”, ha dicho. Denuncia Por su parte, el concejal Ramírez, ha interpuesto hoy mismo una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos por filtración de sus datos y “estudia medidas legales contra Ribes por la difusión de los mismos”. PSOE Por su parte, el grupo municipal socialista upo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Castelló ha presentado por registro municipal un escrito para que se investigue si el concejal de Movilidad, Cristian Ramírez, presuntamente ha podido acumular de enero de 2023 a enero de 2024 un total de 167 sanciones por infringir las ordenanzas de aparcamiento en la zona azul de la ciudad, tal y como recoge la información a la que ha tenido acceso el grupo socialista y que ayer desveló en el pleno el edil socialista Jorge Ribes. La portavoz socialista, Patricia Puerta, señala que “la ciudadanía tiene que saber si un cargo público del ayuntamiento, el edil del PP Cristian Ramírez, lleva presuntamente aparcando día tras día sin sacar el tique correspondiente en la zona azul y, lo que sería más grave, acumulando multa tras multa, dejando de pagar presuntamente la mayor parte de ellas a las arcas municipales”. Cristian Ramírez, como expuso ayer en la sesión plenaria Jorge Ribes, habría acumulado durante el último año 167 sanciones, de las que solo 33 estarían pagadas a razón de 5,25 euros. Ello supone que, presuntamente, “hay nada menos 134 que no pagó en tiempo y forma, por lo que ya pasan a expediente sancionador por parte del ayuntamiento”. Tras esta denuncia en el pleno, como destaca Patricia Puerta, “asistimos a un absoluto despropósito de versiones desde el Partido Popular: primero con su silencio, después con la negación de los hechos por parte del portavoz del equipo de gobierno, Vicent Sales, y después reconociendo que Cristian Ramírez sí tenía 29 multas sin pagar, que decidió abonar ayer mismo, eso sí, solo cuando desvelamos los hechos”. Para la portavoz socialista, “solo el hecho de que ayer ya reconociese de forma oficial estas casi 30 multas sin pagar es un escándalo mayúsculo y motivo para que dimita de forma irrevocable”, asevera Puerta. Tarjeta verde Otro aspecto que demuestra la forma de actuar de Cristian Ramírez es que lleve en el coche la tarjeta verde, que permite a residentes aparcar de forma gratuita en determinadas calles. “El propio Vicent Sales, como hemos leído hoy en algún medio de comunicación, reconoce que esa tarjeta no le daba derecho a aparcar en la calle donde se le ponen las sanciones y, además, que esa tarjeta está caducada. Esto es de vergüenza”, recalca Puerta. "Burla a la ciudadanía" La portavoz socialista recuerda que, además, “estamos hablando nada menos que del concejal de Movilidad, el responsable político de que se sancione a los y las castellonenses por infracciones de tráfico. Solo el hecho de que haya asumido que sí que existen, al menos, 29 multas es burlarse del resto de ciudadanos y ciudadanas que sí sacan el tíquet y sí pagan las multas”. Patricia Puerta añade que el Grupo Municipal Socialista “va a llevar hasta las últimas consecuencias estos hechos, y lo primero que queremos saber es qué va a hacer el equipo de gobierno en defensa de los derechos de los vecinos y vecinas, porque hay que saber si el señor Ramírez está o no adeudando dinero al Ayuntamiento de Castelló por las decenas y decenas de sanciones que, presuntamente, no pagó en tiempo y forma por infracciones en la zona azul”. Compromís En cuanto a Compromís per Castelló, sus representantes en el Ayuntamiento de Castelló han pedido la dimisión del concejal de movilidad tras las últimas noticias publicadas sobre el impago de más de un centenar de multas que el propio Partido Popular ha admitido. Para Garcia "las pruebas presentadas por el concejal socialista, Jorge Ribes, son aplastantes" y por eso, el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Castelló ha manifestado que "el concejal del Partido Popular, Cristian Ramírez, no puede continuar ni un segundo más al frente de la concejalía de movilidad". Garcia ha señalado que "si él no dimite, la alcaldesa, Begoña Carrasco, debe hacerlo dimitir", porque "no puede ser que el concejal del PP de movilidad sea seguramente el infractor más grande de la zona azul de Castelló", ha añadido el portavoz. Desde Compromís recuerdan que desde que asumió su cargo, han sido muchas las "fechorías que se han llevado a cabo desde movilidad" como por ejemplo "ir improvisando con el apagado de las cámaras de acceso al centro de la ciudad". En este sentido, García ha afirmado que "el gobierno de la derecha no tenía ningún plan y han ido haciendo a partir de ocurrencias". Además, desde Compromís han denunciado la pérdida de la subvención estatal que ha dejado sin autobús gratuito a las personas jóvenes de Castelló que "demuestra el abandono del gobierno después de que el ministerio hubiera requerido subsanaciones hasta en dos ocasiones". "Son muchos los motivos, pero una persona que presumiblemente debe promover el cumplimiento de las normas y las incumple sistemáticamente no puede seguir ni un minuto más en su cargo", ha concluido García.