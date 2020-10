Josefina Rodríguez nació y creció en Los Pedriches, una pequeña población cercana a Venta del Moro que le fue retirada la clasificación de «aldea» hace el suficiente tiempo para Josefina no recuerde el año. Su familia se marchó pero ella conservó allí una vivienda que utilizan como residencia en el campo de vez en cuando. No queda nada, ni siquiera hay asfalto en las tres calles. Sin embargo, les llegó el recibo de la tasa por recogida de basuras que se le aplica a cualquier vivienda catalogada. «No tenemos ni contenedores, pero tenemos que pagar un impuesto del que no disfrutamos. Si voy a pagarlo, quiero tener derechos», denuncia.

Al parecer, el cobro de la tasa bianual podría tratarse de un error. En el Ayuntamiento de Venta del Moro, de quien depende esta exaldea, han recibido su denuncia y ya estudian su caso. El alcalde, Luís Francisco López Yeves, confirmó que el técnico municipal está haciendo el informe preceptivo para trasladar a la Mancomunidad Tierra del Vino (quien gestiona esta tasa) y exima a esta vecina de pagar este impuesto. «No se le puede cobrar porque no genera residuos», señala el alcalde, quien asegura que están sobre el caso y se resolverá con la máxima celeridad.

Mientras, el presidente de la mancomunidad, Gabriel Mata, confirmó que estudiarán este problema y se les retirará la tasa. «Nuestro compromiso y objetivo primordial es que la comarca salga adelante, no podemos generar más problemas a la despoblación de nuestra zona», aseguró.