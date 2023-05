La Generación Z vive al margen de la implicación política; al menos, la gran mayoría. De los 350 diputados del actual Congreso, sólo 12 de ellos (el 3,42 %) accedió al cargo antes de cumplir los 30 años. Esta situación se replica en el ámbito municipal con un bajo porcentaje de jóvenes veinteañeros encabezando listas electorales en la Comunitat Valenciana para las elecciones municipales del 28M. No hay estadísticas al respecto. Haberlos los hay, pero son pocos; cuesta encontrarlos y más si son mujeres.

Cinco de los alcaldables de esta Generación Z atienden a las preguntas de Levante-EMV en plena campaña electoral, entre acto y acto. Son Sergio Alonso del PP d'Alberic, tiene 22 años; Jaime Ruix, de 23 años y líder de Centrats en la Pobla; Fernando Arenas (28) del PSOE de Utiel; Neus Tortajada (29) de Compromís en Emperador; y Lara González (25) del PSOE de Quart de les Valls. Curiosamente, las dos mujeres habitan en municipios con menos de un millar de habitantes.

Su ilusión, sus ganas chocan directamente contra los prejuicios de la población adulta. "¿Dónde va este tan joven?" o "no estás preparado" son algunos de los comentarios con los que lidian a diario, sin olvidarse de la crítica fácil de sus rivales políticos. La contrarrestan con ilusión, ganas y un gran equipo. Quieren demostrar que ser joven no está reñido con desempeñar una buena gestión en el gobierno municipal.

Experiencia en política pese a la edad

"Los jóvenes tenemos derecho a participar en política", defiende con rotundidad Ruix. A pesar de tener 23 años, tiene un bagaje de cuatro años en el gobierno municipal de la Pobla de Vallbona. Encabezó la lista por Contigo en 2019 y, ahora, ha creado un proyecto político local integrado por más de 100 personas. "La gestión de las concejalías de Fiestas, Movilidad y Juventud es mi mejor aval", explica.

Experiencia en política tiene también Arenas, teniente de alcalde de Utiel. "Se piensa que la gente de mayor edad está más preparada -, explica-, pero puedes ser mayor y no haber participado nunca en política". Su rival para las elecciones municipales, el cabeza de lista de los populares, tiene 60 años. Añade que los jóvenes "tenemos ideas renovadas que aportar en la política municipal".

La decisión de encabezar sus listas se debe al interés de abordar los problemas de los jóvenes en sus respectivos municipios. "Los problemas de nuestra generación son diferentes a los de hace 30 años -, comenta Alonso-. Hay políticos de mayor edad que no entienden el momento que estamos viviendo". En su caso, como en el de Arenas, su paso adelante está motivado por su implicación asociativa y su afición por seguir la actualidad. "No soy de estar sentado en una silla. Quiero hacer lo mejor por Alberic", reconoce.

Mujeres políticas en pueblos pequeños

Ese mismo argumento lo repite Tortajada, candidata en Emperador, un pequeño municipio de l'Horta con poco más de 700 habitantes. Ella "ha vivido y sufrido" ser ventera y quiere evitar que los jóvenes del presente no sufran lo mismo que ella: "Me tuve que marchar porque no había nada aquí". Su proyecto apuesta por dar oportunidades a la gente joven y dinamizar la vida social de su municipio. "La gente mayor puede que lo haya olvidado, pero estamos aquí para recordarlo", comenta.

A 30 kilómetros al norte, se encuentra Quart de les Valls con un millar de habitantes, aunque con gran presencia de las generaciones Z y millenial. "No se tienen en cuenta nuestras necesidades -, afirma González-. La vivienda es una de ellas, no hay para alquilar". Se presenta por el partido socialista y defiende hacer políticas desde las mancomunidades, para "compartir los gastos" en políticas de movilidad o igualdad.

Los cinco se la juegan este 28M. No sólo ellos, también los jóvenes de sus municipios. Aunque de forma residual, la política activa también interesa a la generación Z.