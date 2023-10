Herminia Calderón Heras vive en la playa de Piles durante todo el año. Reconoce que está muy a gusto, sobre todo en temporada baja, porque, a pesar de que no es una costa tan masificada como otras en verano, la tranquilidad y el silencio es ahora mismo la tónica dominante. Esa decisión que tomó hace año y medio de instalarse en el que hasta entonces solo había sido su piso de veraneo tiene algunas incomodidades. Una de ellas la deficiente comunicación con transporte público que existe entre los diferentes municipios con servicios públicos importantes de la comarca, algo que, todo sea dicho, también lo sufren en el pueblo y en otras localidades.

Por eso, se ha convertido en usuaria del nuevo transporte a demanda que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Piles.

Su funcionamiento es muy sencillo. La persona interesada debe llamar al consistorio el día antes de su desplazamiento, concretar la hora y el taxi pasará por la puerta de su casa para recogerla y llevarla hasta alguno de los puntos estipulados en la ruta.

No se trata de un transporte indiscriminado a cualquier parte, sino que tiene como fin facilitar la movilidad de personas con problemas para llegar a diferentes servicios públicos. En el caso de Piles el taxi a demanda lleva a los usuarios hasta el hospital Francesc de Borja de Gandia, el centro de salud de Bellreguard, el Centre de la Dona de Xàtiva o los juzgados de Gandia.

En el caso de Herminia, que esta semana utilizaba el servicio por primera vez, su destino era el centro hospitalario. «Me parece muy bien que se haya puesto en marcha este sistema porque hay personas que no tienen cómo desplazarse y el transporte público existente es insuficiente», explica mientras espera su taxi.

El autobús solo pasa por Piles una vez de ida y otra de vuelta, lo que obliga a los posibles usuarios a adaptarse a unos horarios que, en muchas ocasiones, no son compatibles con sus citas.

El servicio que ahora ofrece el ayuntamiento es gratuito para el usuario pero, como explica la alcaldesa, Cristina Fornet, tiene un coste de 11 euros por cada trayecto para el consistorio. Este transporte se sufraga con una subvención de 15.000 euros que la administración local ha recibido por parte de la Generalitat. La parte negativa es que una vez se acabe el crédito el servicio dejará de funcionar.

Fornet explica que desde que se puso en marcha hace un par de semanas, ha realizado más de veinte desplazamientos. «La gran mayoría son personas mayores o pacientes oncológicos que van al hospital», detalla la alcaldesa de Piles.

Otras localidades que también se han sumado a este servicio son Llocnou de Sant Jeroni, Ròtova, Almiserà o Alfauir, que se han unido a otros pueblos de la Vall d’Albaida cuyo hospital de referencia el el Francesc de Borja de Gandia para aprovechar al máximo los recursos.

En este caso, un autobús recorre esta docena de municipios para recoger pasajeros y transportarlos o al centor médico o a la estación de Gandia, los dos puntos hasta donde se desplaza. No es un autobús de línea, sino un servicio a demanda. Por tanto, si de un municipio no ha reservado la plaza ningún usuario, el vehículo no pasará por este casco urbano, como explica el alcalde de Llocnou de Sant Jeroni, Ricard Igualde.

Renuncia al servicio

Un total de 26 municipios de la comarca han recibido la subvención autonómica pero hay algunos que han renunciado a poner en marcha este servicio. Algunos de ellos son Benifairó de la Valldigna o Beniflà, cuyo alcalde, Borja Gironés, explica que la decisión se debe a lo «farragoso» del proceso. En ese sentido explica que para ponerlo en marcha debía concretar convenios, por una parte, con el taxi de Beniarjó, (Beniflà no tiene), que si dispone de licencia para recoger pasajeros en Beniflà al formar parte del área de prestación conjunta, y, por otra, con los de Gandia. Como la capital comarcal no forma parte de la zonificación, un taxi de cualquier otro municipio no dispone de licencia para recoger pasajeros.