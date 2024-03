Una técnica ratifica que la alcaldesa de Ciudadanos de Caudete de las Fuentes renunció a una ayuda para no contratar a una rival del PP

La alcaldesa de Caudete de las Fuentes desde 2015 con la candidatura de Ciudadanos, Vanesa López Guijarro, se enfrenta a doce años de inhabilitación para empleo o cargo público por un presunto delito de prevaricación al renunciar a una subvención autonómica de fomento del empleo Emcorp (contratación de personas desempleadas de al menos 30 años de edad) de 18.000 euros porque, de las tres candidaturas (seleccionadas por Labora) la mejor valorada era una antigua rival del Partido Popular de esta misma localidad de la comarca de Requena-Utiel.

El juicio, que ha quedado visto para sentencia, se ha celebrado esta mañana en la sección tercera de la Audiencia de València en la que han desfilado los principales protagonistas de las rencillas vividas en este municipio de la comarca de Requena-Utiel.

La alcaldesa de Caudete de las Fuentes ha negado haber renunciado por intereses espúreos a la ayuda. "Solicité la subvención para mayores de 30 años como auxiliar administrativo. Y se me concedió". Aunque ha admitido haber renunciado a la subvención porque era para "auxiliar del museo" que también tenía otra ayuda "para obras por lo que no podíamos poner a nadie ahí. Y después vino la pandemia y tuvimos que cerrar el colegio y la biblioteca". La regidora ha asegurado que "no sabia quien iba a cubrir ese puesto". Y ha achacado la denuncia contra ella, que la ha hecho sentarse en el banquillo, a la enemistad de la denunciante. "Si estoy aquí es porque ella la tiene conmigo [la enemistad]. Ella es de la oposición, pero no tengo relación", ha asegurado durante su declaración. La versión de la alcaldesa es que "dos semanas antes, le digo que vamos a renunciar [a la ayuda] porque va a haber obras en el museo".

La denunciante Beatriz Sáez fue rival de la actual alcaldesa de Caudete de las Fuentes, cuando ambas militaban en el Partido Popular. Sáez sigue en el partido y actualmente también preside la asociación de amas de casa del municipio. Ha relatado ante el tribunal que le comunicaron el mismo viernes que debía ser si el puesto era para ella que el Ayuntamiento de Caudete de las Fuentes había renunciado a la subvención. Sáez también ha detallao todo un ramillete de desavenencias con la alcaldesa de Caudete. "Nos pone todas las trabas del mundo a la Asociación de amas de casa, amenaza a mi madre con que la va a denunciar porque alimenta a los gatos, tenemos problemas para acceder a los locales municipales". Ambas también han tenido enfrentamientos verbales en los plenso municipales.

Mientras declaraba Beatriz Sáez, la alcaldesa de Caudete,Vanesa López gesticulaba y ha llegado a responder a una afirmación de la testigo, por lo que ha sido expulsada de la sala por la presidenta del tribunal mientras su rival política finalizaba su declaración.

La segunda persona en declarar como testigo ha sido la ADL de la Mancomunidad de la Tierra del Vino, Vicenta S. L. La técnica ha declarado que el 18 de septiembre de 2020 dos concdejales y la alcaldesa "me preguntaron pro la baremación de Beatriz. Leyó la documentación y dijo: 'Renuncio a la subvención'. Yo le dije que que no renunciara a la subvención porque Beatriz no va a estar quieta. Pero finalmente se renunció a la subvención. Ni se llegó a realizar la comisión de baremación que se tenia que celebrar el 22 de septiembre (con el secretario del Ayuntamiento de Caudete de las Fuentes, la ADL y dos representantes sindicales porque se renunció el 21 de septiembre".

La técnica de la Mancomunidad de la Tierra del Vino ha declarado ante el tribunal que "no es normal que un alcalde renuncie, se cambian ocupaciones. Pero no se ha renunciado nunca. Es la primera vez que me pasa". Debido a esta declaración, que ya realizó durante la instrucción en un juzgado de Requena, la alcaldesa de Caudete de las Fuentes acabó prescindiendo de sus servicios".