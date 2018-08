Un valenciano recauda en Indonesia 30.000 euros para ayudar a los afectados por el terremoto

El terremoto de magnitud 6,9 que azotó el pasado día 5 la isla de Lombok (Indonesia) y las réplicas que le han sucedido ha dejado tras de sí más de 380 fallecidos, miles de heridos y cientos de miles de desplazados. Tras la catástrofe, cientos de oenegés y organizaciones comunitarias cooperan en Lombok en la asistencia de los damnificados. Entre las personas que han ofrecido su ayuda desde el minuto cero se encuentra un vecino de Almassora.

Víctor Ramos tiene 32 años y vive en Indonesia desde finales del 2011. El joven valenciano decidió establecerse en el país insular ubicado entre el Sudeste Asiático y Oceanía para trabajar como instructor de buceo y en la actualidad ha emprendido un nuevo proyecto: la construcción de un hotel en el sur de Lombok. Un proyecto que se llamará Mango Lodge y que estos días tiene un poco parado porque desde hace una semana Víctor está trabajando en ayudar a los damnificados por el terremoto.

En el momento del suceso se encontraba en Gili Trawangan (al noroeste de Lombok), donde prácticamente todas las casas y negocios se han visto afectados y las construcciones se han convertido en escombros. Cada poco tiempo había réplicas «y hubo unos tres o cuatro terremotos esa misma noche». Víctor viajó al norte de Lombok en el barco de la tienda de buceo donde trabaja y pudo evacuar a cuatro personas que necesitaban asistencia urgente. Como el joven explica, «al llegar al norte de Lombok la situación era aún peor».

Ante esta situación, Víctor Ramos podía haber decidido emprender su vuelta a España, pero no quiso mirar a otro lado y tomó una decisión por la que más de un indonesio le estará francamente agradecido. Pero como él mismo relata «llevo viviendo aquí siete años y al ver destrozado el lugar en el que vivo me dije ¿cómo no voy a ayudar?».

En un principio, el joven hizo un llamamiento a través de su Facebook pidiendo ayuda económica para ayudar a sus trabajadores y a las familias que se habían quedado sin casa. La intención era poder ubicarlos en su hotel en el sur de Lombok, zona que no se vio afectada por los terremotos. La respuesta fue tan grande que ya ha recaudado 30.000 euros. Así que, además de ayudar a sus trabajadores, Víctor, junto a un equipo de gente local y extranjera, ha iniciado una acción solidaria que está llegando a diferentes puntos.

En estos momentos, Víctor y su equipo necesitan recaudar más fondos porque hay mucha gente que necesita de su ayuda y se están quedando sin dinero. Para ello, además de poder colaborar a través de la cuenta 1610003140592 (Swift BMRIIDJA y banco Mandiri) se ha iniciado una campaña de recogida de fondos a través de la web «gofundme» con el nombre «Victor + Friends Lombok Earthquake» .

El próximo 31 de agosto a Víctor se le acaba el visado «y tendré que salir del país». Pero hasta que llegue ese momento, el joven va a seguir trabajando para que los vecinos de Indonesia que han perdido todo por los terremotos puedan vivir un poco mejor.