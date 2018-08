Controlado un incendio cerca del embalse de Benagéber

Cuatro medios aéreos controlaron ayer por la tarde un incendio forestal en la ladera oeste del embalse de Benagéber, en una zona de difícil acceso para los efectivos terrestres de bomberos.

Sobre las 18.30 horas, el Consorcio Provincial de Bomberos de València movilizó dos aviones y dos helicópteros, que estuvieron refrescando la zona hasta las 20 horas. Además, en las tareas de extinción también participaron dos unidades de bomberos forestales de la Generalitat Valenciana, dos autobombas y un coordinador forestal, además de un agente medioambiental y una unidad de vigilancia.

Por otro lado, a primera hora de la tarde se decretó otro incendio en Viver, que también afectó al término municipal de Benàfer y que se extinguió a las 20 horas, tras cuatro horas activo. En este caso, las llamas afectaron a unas 0,35 hectáreas de arbolado, según Emergencias.

Pero estos no fueron los únicos fuegos. En Xaló a las 19 horas se estabilizó un incendio que, inicialmente, obligó a decretar el índice de gravedad potencial 1, por la cercanía a una urbanización. No obstante, no fue necesario desalojar a los vecinos.