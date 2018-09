La patronal pide a los partidos unidad en torno a la financiación autonómica

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana, Salvador Navarro, se ha visto hoy obligado a pedir a los partidos políticos valencianos "unidad" en torno a la financiación autonómica. "A ver si por una vez todos los partidos son capaces de votar lo mismo en el Congreso de los Diputados y en el Senado", ha dicho Navarro durante la comparecencia de la plataforma por una financiación justa. El rapapolvo del jefe de la patronal se producía después de un pequeño rifirrafe político entre los respresentantes políticos.

La plataforma había convocado a los medios de comunicación para presentar las nuevas acciones para "seguir presionando" al Gobierno central para que palie el maltrato financiero a la Comunitat. Allí estaban los máximos responsables de la patronal, UGT y CCOO y representantes de todos los partidos excepto el PPCV que sigue rechanzado sumarse a este foro. Por Podemos, la senadora Vicenta Jiménez, por Compromís,la coportavoz Àgueda Micó y por el PSPV, el diputado y secretario de organización.

Ciudadanos, que hasta hoy había tenido un perfil bajo en esta plataforma, puso en escena a quien todo apunta será su próximo candidato a la presidencia de la Generalitat, Toni Cantó. Y el diputado, en modo campaña, aprovechó para cargar contra el PSPV al que acusó de "no estar tan combativo", al tiempo que avisó de la amenaza del secesionismo catalán y su posible contagio a comunidades como la valenciana o Baleares. Precisamente, a Cantó le tocaba anunciar una reunión el 19 de octubre con la plataforma gemela de Baleares para aunar sus fuerzas. Y lo hizo no sin antes expresar su propio recelo a la iniciativa. "Precisamente, son los encuentros bilaterales los que nos han traído hasta aquí", ha indicado.

La intervención de Cantó ha sentado como un tiro a Muñoz (PSPV) que en varias ocasiones ha insistido en que "gobierne quien gobierne" los socialistas valencianos seguirán reivindicano una mejor financiación.

Posteriormente, Cantó negaba haber "reventado" el acto al asegur que había hablado de política porque antes otros lo habían hecho, en alusión a Podemos que arrancó con una crítica al aumento de techo de gasto (trae más deuda, ha dicho Jiménez) y al propio Muñoz que había celebrado las "las buenas noticias" de la condonación de la deuda de la Marina Real.

Al margen de la refriega política, durante la rueda de prensa se han anunciado las nuevas acciones que no incluyen otra manifestación como la del pasado 16 de noviembre contra Mariano Rajoy. Ismael Sáez ha indicado que cree que no es necesaria otra protesta porque "el problema ya está visibilizado". El acto principal será la convocatoria de concentraciones en todos los ayuntamientos para leer el manifiesto firmado en las Corts contra la financiación así como acciones formativas, en redes sociales y "performance" en las calles.

La plataforma ha reiterado su oferta al PP para que se sume. Micó (Compromís) ha indicado que la organización ha enviado una petición forma a la organización popular, pero no ha obtenido respuesta.

Por su parte, Intersindical, que no se ha integrado en la plataforma, ha reivindicado una "movilización social" sostenida en el tiempo: "Es el momento de presionar al gobierno central", ha indicado.