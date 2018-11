Un plan europeo combatirá los escarabajos invasores

El proyecto Samfix «Saving Mediterranean Forests from Invasions of Xylosandrus beetles and associated pathogenic fungi», cofinanciado por la Comisión Europea y con España, Italia y Francia de socios, pretende luchar contra dos especies invasoras de escarabajo en el área mediterránea, ya que sus ataques en la península ibérica se localizaron por primera vez, en 2016, en unos algarrobos en el área residencial El Pla de les Clotxes, en Benifaió, y cerca del Parque Natural Municipal de El Tello (Llombai).

En este último paraje se instalarán trampas y alertas para detectar su presencia y desarrollar protocolos de erradicación y prevención. Este plan pretende proteger más de 42.100 hectáreas de bosque incluidas en Red Natura 2000.

Investigadores de la Universidad de Alicante (UA) son los que forman parte del proyecto para combatir unos insectos que perforan túneles en árboles y arbustos jóvenes y causan el secado y la muerte de ramas e incluso de la totalidad del árbol.

Según ha informado la institución académica, desde 2011, expertos en entomología forestal detectan los daños que provocan dos especies invasoras de escarabajos -«Xylosandrus compactus» y «Xylosandrus craussiusculus»- en bosques se Italia y Francia. En València tan sólo se ha registrado secado de ramillos, la muerte de ramas e incluso de la totalidad del algarrobo, aunque sin mermar la capacidad de rebrote.

Según explica el coordinador del equipo español e investigador del Departamento de Ecología de la UA, Diego Gallego, «en marzo de 2019 se instalarán redes de trampeo en espacios naturales protegidos de los tres países. En concreto, en España las colocaremos en el Parque Natural Municipal de El Tello».

Estas trampas constituirán redes de alerta ante nuevas infestaciones y servirán para desarrollar protocolos de erradicación/contención. «Se acompañarán con tareas de vigilancia intensiva por parte de personal de los parques y de científicos participantes así como de otros interesados», añade.

Uno de los ejes del proyecto es promover «acciones de Ciencia Ciudadana»mediante la concienciación y estímulo de la participación de la población en los resultados de campo».