La Politècnica coloca entre los 50 mejores del mundo uno de sus cursos por internet

El curso masivo gratuito en internet de castellano para extranjeros "Basic Spanish 2: One Step Further", impartido por la Universitat Politècnica de València (UPV), se ha convertido en uno de los 50 mejores del mundo. Así lo recoge el ranking "Class Central", la más prestigiosa referencia mundial en este tipo de análisis que elabora su clasificación mediante criterios de evaluación objetivos. Estos cursos se conocen como MOOC, el acrónimo en inglés de "Massive Online Open Course", que puede traducirse como curso masivo abierto en línea.

Las siglas MOOC se utilizan para referirse a una iniciativa que comenzó en 2011 con un curso de Introducción a la Inteligencia artificial de la Universidad de Stanford (California, EE UU) en el que se inscribieron 160.000 estudiantes de 190 países, y que se ha convertido ya en un movimiento global al que se han incorporado las mejores universidades del mundo con la creación de diversas plataformas MOOC y miles de cursos que comparten un objetivo: proporcionar acceso gratuito a una formación superior de calidad a cualquiera que tenga una conexión a internet.

El "Basic Spanish 2: One Step Further" de la Politècnica, además del único curso español en el ranking, para cuya elaboración se han analizado más de 10.000 MOOC de cerca de 800 universidades de todo el mundo. Y se convierte en el curso mejor valorado de todos aquellos que se ofrecen en el conjunto de las universidades españolas.

Elaborado por las profesoras Ana Gimeno y Cristina Navarro, el curso está diseñado para personas de habla inglesa. Ofrece una variedad de contenidos, desde ejercicios prácticos, videos, textos pequeños y audios para mejorar la pronunciación, hasta glosarios, actividades prácticas y cuestionarios. También incluye tarjetas de gramática y recomendaciones sobre recursos externos de Internet para continuar aprendiendo más y más español.



La UPV, referencia internacional en el universo de los MOOC

El éxito de "Basic Spanish 2: One Step Further" es un reconocimiento más a la extraordinaria labor que desde hace tiempo realiza la UPV en el ámbito de los MOOC. De hecho, la institución que dirige el rector Francisco Mora fue, a principios del presente año, la primera de habla hispana en superar el millón de inscripciones en edX, la plataforma de cursos masivos abiertos online impulsada por la Universidad de Harvard y el Massachusets Institute of Technology (MIT) de Boston. La Politècnica cuenta actualmente con 136 MOOC en activo.

Los MOOC están basados en la integración de tecnologías que existen desde hace tiempo en internet: el vídeo en red, la evaluación automática a distancia y los foros de preguntas y respuestas en la web. Pero es ahora cuando los usuarios se han acostumbrado a usar el vídeo en red y las redes sociales en su día a día en internet, lo que facilita que se creen comunidades de alumnos situados en cualquier parte del mundo que comparten conocimientos y experiencias y se ayudan en el proceso de aprendizaje, dándole a la formación en línea un nuevo enfoque colaborativo. Esto, unido a la disponibilidad de acceso a los cursos MOOC en cualquier momento y desde cualquier lugar en donde se tenga acceso a internet, ha permitido crear una nueva comunidad global de estudiantes.