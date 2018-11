La concertada defiende las aportaciones de los padres como donaciones

Los pagos que las familias hacen a las escuelas concertadas no puede considerarse donativo, por lo que no serán deducibles en la declaración de la renta. Así lo ha anunciado el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) tras alertar que la Administración Tributaria (AEAT) está estudiando esta situación en las recomendaciones para planificar la Renta de 2018 tras la revisión de algunas declaraciones que todavía no han sido prescritas.

De esta manera, la AEAT destaca que estas entregas económicas por parte de los padres no pueden considerarse donaciones, ya que se paralizan cuando el menor termina sus estudios y el precio se establece en función de los hijos que tiene en el centro. Hasta el momento la ley del IRPF permitía deducir a estas familias el 75% de los primeros 150 euros donados a entidades sin ánimo de lucro y el 30% a partir de ese margen.

Desde Escuelas Católicas de la Comunitat Valenciana ha señalado en declaraciones a Levante-EMV que los servicios jurídicos todavía están estudiando esta medida, ya que "las donaciones se hacen directamente en cada centro y son los padres los que colaboran libre y voluntariamente, ya que nadie les obliga".

Escuelas Católicas destaca que cada familia hace la aportación para "mejorar el centro de sus hijos y participan de la misma manera que se hace en otras ONGs, donde los padres no reciben nada a cambio". Además, indican que este dinero se presta para "colaborar con el centro y que los alumnos, así, salgan beneficiados, por lo que lo hacen por bien y porque quieren".

Desde esta institución recalcan que, en caso de que se lleve a cabo esta propuesta y los padres no puedan desgravar en sus rentas, "las cuantías no son muy elevadas, sino que se trata de un porcentaje muy pequeño". Por ello, lanzan un mensaje de tranquilidad a las familias porque, aunque "la noticia parece alarmista, la desgravación no es muy grande". Sin embargo, concluyen que todavía es "demasiado pronto, por lo que hay que esperar para ver cómo se desarrolla".

Por su parte, la Federación de Centros de Enseñanza de València (Feceval) señala que "no se trata de una noticia todavía oficial por parte de la Administración Tributaria, sino que se basa en un caso aislado que se ha producido en Asturias" y en la Comunitat Valenciana no se ha producido ningún caso.

Desde la federación recalcan que "no vemos ningún problema en que los padres puedan hacer aportaciones, ya que no se cobra por ningún aspecto dedicado a la enseñanza, sino que las aportaciones se aplican a los fines de la fundación".