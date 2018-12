El director del CIS alerta de la "alimentación" que recibe la ultraderecha

El director de investigaciones del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Antonio Alaminos, alertó ayer del auge de la extrema derecha en España y subrayó que si se sigue «alimentando a Vox» crecerá hasta obtener presencia, al menos, en el parlamento catalán. En un desayuno organizado por el Foro del Club Información (del mismo grupo editorial que Levante-EMV) insistió en que la extrema derecha estaba «fragmentada y marginada», pero que ahora se «le hace caso» hasta el punto de darle un estatus. Cuando este estatus llega, afirmó, la sociedad ya empieza a tener en cuenta a estas formaciones como una opción política. El experto explicó que el crecimiento de la extrema derecha está afectando al PP, un partido que ha quedado en medio del sandwich: Vox a la derecha y Cs a la izquierda de los populares. En opinión de Alaminos, «el PP es el más afectado porque hasta ahora vertebraba toda la derecha, desde el centro al extremo. Ahora se encuentra encajado».

Respecto a Cs, valoró que si no se hubiera escorado a la derecha, sino al centro, hubiera crecido de forma exponencial. «Al tirarse a la derecha se ralentizó su expansión», indicó. A su juicio, Cs cometió el error de dejar de competir con el PSOE para competir con el PP, lo que acabará por pasarle factura.



Podemos y Compromís

La intención de voto, no obstante, no ha cambiado desde junio. Los partidos están igual y no ha habido apenas variación. Respecto a Podemos dijo que han «fracasado» en el diseño de partido y que son sus mareas y coaliciones lo que le permite sobrevivir. «Esas siglas autonómicas le pueden estabilizar», indicó.

Alaminos también se refirió ayer a la «sobredimensión del voto de Compromís» en las encuestas del CIS debido a la confluencia con Podemos. «La confluencia está sobredimensionada» y añadió que la Comunitat Valenciana «está contaminada» por esa confluencia. Podemos en la C. Valenciana, Compromís y EUPV formaron una coalición electoral en mayo 2016 para concurrir a las elecciones generaless. Este hecho, según Alaminos, ha afectado a la percepción de los votantes. Aunque no se refirió a la C. Valenciana concretamente, aseguró que Compromís «está sobreestimado», una idea que Alaminos repitió varias veces.