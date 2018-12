Dos científicas valencianas brillan en los premios nacionales de Física

La Física valenciana ha brillado esta noche en los premios nacionales de esta disciplina que han entregado en Madrid la Real Sociedad Española de Física (RSEF) y la Fundación BBVA. La investigadora María Moreno Llácer recibido el galardón a la mejor investigadora novel en Física Experimental y la profesora de la Universitat de València (UV), Chantal Ferrer Roca, el de Enseñanza y Divulgación en la modalidad univeristaria. Ambas científicas valencianas son las dos únicas mujeres entre los 9 premiados este año.

María Moreno Llácer estudió Física en la UV y se doctoró en el Instituto de Física Corpuscular (IFIC) de València, centro mixto de la Universitat y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IFIC). Ha recibido el galardón a la mejor investigadora novel en Física Experimental por su "papel en la física del quark top" a través de su trabajo de más de una década en el detector ATLAS del Gran Acelerador de Hadrones (LHC) en el CERN de Ginebra. El jurado destaca además de María Moreno Llácer "su visibilidad como científica relevante en su campo".

Esta investigadora trabaja desde hace más de diez años en el experimento ATLAS, uno de los mayores detectores de partículas del mundo, instalado en el Gran Colisionador de Hadrones, el LHC. Llegó en 2007 como estudiante de verano, después realizó su tesis doctoral en el IFIC de València y desde hace más de cuatro años es investigadora postdoctoral. Ha participado desde en la puesta a punto del experimento ATLAS, hasta en la explotación de sus medidas, como experta en el análisis de los datos de ATLAS.

Entre los resultados más relevantes de este experimento se encuentra el realizado en el verano de 2018, "cuando hemos podido observar la interacción entre el bosón de Higgs y el quark top", explica Moreno. "Al ser la partícula elemental más pesada, es muy interesante conocer cómo el quark top interactúa con el bosón de Higgs, responsable de la masa de todas las partículas. Este acoplamiento top-Higgs es el más intenso.

Además, si hay nueva física tiene que tratarse de partículas con mucha masa, muy energéticas, por lo que estudiar este proceso puede darnos pistas de su existencia", indica Moreno. También está involucrada en el estudio de otras propiedades del quark top y en el año 2016 fue coordinadora del grupo ATLAS Top Quark Properties, y responsable de presentar algunos de los resultados más importantes obtenidos por ATLAS.



Vuelve al IFIC de València desde Ginebra con el plan GenT

La mejor investigadora novel de España en Física experimental es uno de los 25 científicos valencianos afincados en el extranjero que volverá a la Comunitat Valenciana gracias al plan "Generació Talent" (GenT) de la Generalitat para revertir la fuga de "cerebros" y retener talento. Concretamente ha logrado la máxima puntuación en la modalidad 2, lo que le ha permitido obtener uno de los 8 contratos para doctores y doctoras con experiencia internacional. Este contrato de cuatro años, prórrogable a otros dos, le permite volver al IFIC de València. Recibirá un máximo de 55.000 euros anuales de contrato y 25.000 adicionales para proyectos. La Conselleria de Educación ha invertido en esta primera ronda de contrataciones, a las que se ha presentado 83 científicos y cientítificas, 2,6 millones de euros.

Para el jurado de los Premios Nacionales de Física, la mejor profesora universitaria de Física de España es Chantal Ferrer Roca. La directora del Departamento de Física Aplicada y Electromagnetismo de la Universitat de València también es miembro del Instituto Universitario de Ciencias de los Materiales (Icmuv). El jurado ha destacado el carácter "innovador y creativo, así como el énfasis eminentemente experimental de su trabajo".

Además, Ferrer Roca, que fue vicedecana de estudios de la Facultad de Física y actualmente es directora de su departamento, impulsa numerosas actividades que, desde la Facultatat de Física de la UV, se ofrecen a los estudiantes de Secundaria. Entre ellas destaca la Feria-Concurso Experimenta de demostraciones de Física y Tecnología (que este año celebrará su XIV edición) y que en su última edición unos 400 estudiantes presentaron proyectos a concurso y atrajo a más de 3.500 visitantes.

'Ven al Aula Experimenta con tus estudiantes', el curso de preparación para las Olimpiadas de Física, el grupo de trabajo en física Arquímedes (Secundaria-Universidad), 'Un viaje fantástico con pies en la física' del Campus Científico de Verano (Campus de Excelencia Internacional VLC /Campus), la colección de demostraciones de física de la Facultad, y la promoción y preparación de diversos cursos de formación para el profesorado de Secundaria, son algunas de las numerosas actividades y proyectos en los que la profesora Ferrer participa, impulsa y / o coordina todos ellos con una marcada orientación experimental. Tras este trabajo de fomento de la Física entre los estudiantes de ESO y Bachillerato está buena parte de la explicación del aumento de la demanda de estos estudios en la UV en los últimos años.

Los Premios de la RSEF y la Fundación BBVA reconocen a los mejores físicos en España. Además de María Moreno Llácer y Chantal Ferrer Roca hay otros siete galardonados. La Medalla de la Real Sociedad Española de Física se ha concedido a José Cernicharo, "pionero mundial" de la astrofísica molecular, descubridor del 30% de las moléculas que se sabe que existen en el espacio. Francisco Javier Tamayo ha ganado el Premio de Física, Innovación y Tecnología por desarrollar nanosensores que pueden facilitar el diagnóstico temprano del cáncer. Alejandro González Tudela, experto en nanofotónica, es el mejor investigador novel en la modalidad de Física Teórica.

Los Premios de la RSEF y la Fundación BBVA se conceden anualmente desde 2007 para reconocer la creatividad, el esfuerzo y el logro en el campo de la física, tanto en la investigación –con especial atención a los jóvenes– como en la enseñanza media y universitaria, la innovación, la tecnología y la divulgación. Los galardones fueron instaurados por la RSEF en 1958 y son ya una tradición en el ámbito de la física española.

En las categorías de Enseñanza y Divulgación de la Física se premia este año, además de a Ferrer Roca, a Luis Ignacio García González, del Instituto público de Educación Secundaria (IES) La Magdalena (Avilés, Asturias), en Enseñanza Secundaria; Carlos Tapia y Juan Pedro García Villaluenga, ambos de la de la Universidad Complutense de Madrid, autores del Mejor Artículo de Enseñanza en las publicaciones de la RSEF; y Alberto Cortijo, del Instituto de Ciencias de Materiales de Madrid, autor del Mejor Artículo de Divulgación en las publicaciones de la RSEF.

Todos los galardonados han resaltado en sus discursos la importancia no solo de generar el conocimiento científico, sino de ponerlo a disposición del público no experto. El profesor Luis Ignacio García González ha destacado la labor "de todos esos profesores que enseñan física en institutos de barrio, en condiciones difíciles, con alumnado desmotivado, en situaciones próximas a la exclusión social. Es realmente duro, pero quién sabe si un Kepler (que creció en el seno de lo que hoy llamaríamos una 'familia desestructurada') no nos estará observando desde la tercera fila".