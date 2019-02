La oposición valenciana se une a la manifestación

La presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, y el diputado nacional de Ciudadanos por València, Toni Cantó, han asistido a la manifestación celebrada en Madrid esta mañana en contra de las negociaciones del Gobierno con los independentistas catalanes.

Ambos se han rodeado de diferentes dirigentes de sus respectivos partidos y no han dudado en dejar testimonio de su paso por la plaza de Colón madrileña mediante numerosas fotos que han publicado en sus perfiles de la red social Twitter. "Ni excusas que promuevan la ruptura ni peajes para quienes ponen precio a España. Porque somos la suma de una mayoría que cree en la Democracia y que no tiene complejos", ha escrito Bonig junto a las imágenes.

La presidenta del PPCV ha defendido que la manifestación "no es contra nadie", sino que los asistentes son "españoles de bien que han venido de todas las comunidades para gritar que 'queremos seguir viviendo juntos'". La dirigente 'popular' también tuvo palabras para el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y la vicepresidenta, Mónica Oltra, a quienes criticó por "descalificar" la "voluntad de la inmensa mayoría de los españoles".

Además, la 'popular' ha manifestado que los asistentes han defendido "la Constitución, la libertad y lo que hemos construido entre todos" y ha instado a no "claudicar ante aquellos que quieren romper la convivencia y romper España que es una gran nación".



El "'selfie' a la española" de Cantó

El diputado Toni Cantó también ha publicado un extenso testimonio gráfico de su paso por Madrid. Además de fotografías junto al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, el candidato a la alcaldía de Barcelona, Manuel Valls y el Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa; el diputado valenciano ha grabado un vídeo que él mismo ha titulado como "selfie a la española".

El portavoz de la formación naranja en el Ayuntamiento de València, Fernando Giner, fue otro de los políticos valencianos que no faltó a la cita. "Estamos en Madrid para decirle al señor Sánchez que convoque elecciones ya", ha expresado en declaraciones a este periódico, y ha añadido que "no puede ser que los presupuestos se estén negociando con aquellos que no quieren saber nada de España".