Bonig: "La izquierda quiere la mayoría en el Senado para ceder ante el separatismo"

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, aseguró ayer que todas las izquierdas quieren una lista única al Senado para impedir al PP bloquear las concesiones de Sánchez al nacionalismo separatista. Así, Bonig afirmó que ya no saben que hacer para frenar al PP.

Bonig asistió a la bendición de animales por la celebración del día de Sant Antoni en Poble Nou y aseguró que hay muchos nervios en la izquierda «porque ve el cambio, el desplazamiento del voto hacia el centro derecha como en Andalucía y como marcan las encuestas, y ya no saben qué hacer». Sobre la opción de que los partidos de izquierdas se junten para ir al Senado con lista única, la presidenta del PPCV señala que no es algo nuevo y añade que ya lo planteó en su momento Puig con las generales últimas de 2015 y 2016 y Sánchez no le dejó. «Lo que quieren es impedir que el PP pueda bloquear las concesiones de Sánchez al nacionalismo separatista catalán con el apoyo de Bildu, los amigos de ETA», sentenció.

Bonig señaló que la gente tiene que ser consciente que estas alianzas son para arrinconar al PP y que no pueda frenar las concesiones del PSOE a los separatistas. «Todas las izquierdas se quieren unir para tirar al PP que es el único que puede hacer contrapeso».