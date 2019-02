La UV incrementa un 12 % las patentes y destina 54 millones para investigación

La rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre, ha destacado esta mañana ante el Claustro la fortaleza de la institución –confirmada en los principales rankings–, en el 520 aniversario de su fundación. "Nos situamos como la tercera universidad de España en calidad y cantidad de publicaciones académicas, avanzando a la posición 94 de Europa. Según algunos rankings, como el de Taiwán y 'Nature', seríamos la tercera de España, la cuarta según Leiden y World University Rankings, la quinta según Best Global. En definitiva, siempre entre las diez mejores universidades españolas como también apuntan los rankings Times Higer, que nos sitúa entre la sexta y la octava, y el Shanghai, siendo la primera enADE, en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Teledetección y Ciencia e Ingeniería Energética". La rectora ha añadido: "Y en cuanto a la producción tecnológica se ha incrementado en un 12% la familia de patentes de la Universitat de València, y se ha creado y reconocido dos nuevas spin-off en 2018".

La rectora ha indicado que la Universitat ha dispuesto, a finales de 2018, fondos para investigación que ascienden a 54 millones de euros, lo que supone un incremento próximo al 30 % respecto de la media del periodo 2015 a 2017. "Esto demuestra la competitividad de la Universitat de València en la captación de financiación en concurrencia competitiva", ha destacado

Mestre también ha querido destacar la dimensión internacional de la Universitat: "En 2018 hemos sido la tercera Universidad de Europa en recepción de estudiantes Erasmus, con 2.200 estudiantes. Y la cuarta en envío, con 1.600 estudiantes".

De acuerdo con los datos presentados por la rectora, "este año, en el ámbito de los estudios de grado, se han incorporado en la Universitat de València 8.695 nuevos estudiantes, cubriendo el 99,95% de la oferta de estudios de grado, que este curso, con la implantación del nuevo Grado en Ciencia de Datos, eleva a 56 grados y 6 dobles titulaciones nuestra oferta, que se completa con 13 dobles titulaciones internacionales de grado, como ejemplo de nuestra apuesta por la internacionalización de los estudios".

Estos datos permiten afirmar, en palabras de la rectora, que las titulaciones de la UV han sido las más demandadas del sistema universitario público valenciano, y que el nivel de adecuación y de aceptación social de la oferta, cubierta al 99,95%, "son altamente satisfactorias".

En cuanto a los estudios de máster oficial, la oferta de la Universitat ha sido este curso de 107 titulaciones, de las cuales 21 son interuniversitarias y 3 de ellas de carácter internacional.

Por su parte, la oferta de másteres oficiales se ha cubierto en más del 85% de las 4.816 plazas ofrecidas. En estos momentos, la Universitat cuenta con un total de 6.248 estudiantes de máster oficial matriculados. Y en el ámbito de los estudios de doctorado, la Universitat ofrece este curso 62 programas donde están matriculadas y matriculados 4.413 estudiantes, y eleva hasta 8.263 las tesis inscritas.

La rectora ha remarcado que la institución continúa trabajando "para que ningún estudiante deje de acceder a la Universitat o abandone sus estudios por cuestiones económicas". "Por eso complementamos las becas y ayudas de Ministerio y Conselleria con un programa propio de becas de la Universitat de València", ha resaltado.

Respecto al colectivo del PAS, Mavi Mestre ha recordado la oferta de ocupación en marcha, y que a lo largo de 2018 se ha implantado de manera completa el complemento retributivo ligado al sistema de carrera profesional. También, los mecanismos para reconocer la progresión dentro del sistema. En 2019 se ha reconocido la carrera profesional al personal interino.

En materia de profesorado, se han desplegado diferentes concursos para la cobertura de la Oferta Pública de Ocupación de 2018. Esto ha permitido la funcionarización de todo el profesorado contratado doctor que estaba acreditado a titular de universidad a septiembre de 2017 (38 plazas) y la promoción a cátedra de universidad de más del 90% del profesorado titular acreditado (114 plazas). Por otro lado, se ha estabilizado en plazas funcionariales o con contratos indefinidos el profesorado contratado doctor interino del curso 2017-2018, un total de 95 personas, y el profesorado ayudante doctor que finalizaba contrato hasta el 30 de septiembre de 2018 (21 personas).

En el ámbito de las infraestructuras, ha manifestado que en 2019 se ha adjudicado el contrato para la redacción del proyecto de rehabilitación del edificio del colegio mayor Lluís Vives: "Este es un proyecto singular para nuestra universidad que está orientado a que este emblemático espacio recupero para nuestro estudiantado una intensa actividad cultural y lúdica, y a que concentre varios servicios de calidad que mejoran la vida de las y los estudiantes".

"Compañeras y compañeros miembros del Claustro, la Universitat de València cumple este año 520 años desde que fue fundada por los Jurados de la ciudad", ha enfatizado Mestre. "Es esta una buena fecha para reflexionar sobre nuestro presente y nuestro futuro, y os invito a que formamos parte de ese debate y reflexión y que, en nuestras actividades ordinarias, pongamos en valor el que supone ser una de las universidades españolas más antiguas y, a la vez, ser una moderna universidad europea que destaca en los rankings internacionales más prestigiosos".

También el Centre Cultural La Nau cumple también veinte años, y en este sentido se trabajará "para que la Cultura, que siempre ha sido un rasgo característico de nuestra universidad, se refuerce". "En los próximos meses, La Nau, edificio icónico de la Universitat, sede histórica, recuperará nuevos espacios al servicio de la cultura, abriendo la Sala de Bigues al público y también dos terrazas como nuevos espacios de programación, a la vez que la dimensión cultural se tiene que extender a todos los campus", ha indicado.

Por su parte, la síndica de agravios de la Universitat, Elena Grau, ha presentado ante el Claustro el informe del órgano que dirige referido al curso 2017/2018. De acuerdo con el documento, durante el mencionado curso se atendieron un total de 108 expedientes a la Sindicatura, de los cuales 33 eran consultas y 75 correspondían a reclamaciones. Por colectivos, la distribución de expedientes fue la siguiente: el 69,4% corresponde a la suma de intervenciones del colectivo total del alumnado (75 personas), el 22,2% a expedientes presentados por el PDI (24 personas), el 0,9% al PIF (1 persona) y el 7,4% restante al estamento del PAS (10 personas)

Del total de 108 expedientes tramitados este curso 2017-2018, los más numerosos (75) correspondían al colectivo del alumnado. destacaron los temas relativos a problemas sobre expedición de títulos y certificados (7) seguido de temas relacionados con la devolución/pago de tasas (5), conflictos con el profesorado (5) o prácticas (5).

En cuanto al colectivo del PAS, la Sindicatura de Agravios abrió 8 expedientes, que representan el 7,4% del total, y que hacían alusión a 7 temas: bolsa de trabajo (1 caso), elecciones a órganos universitarios (1 caso), carencia de respuesta de un órgano administrativo (2 casos), promoción de la carrera profesional (1 caso) y reconocimiento de servicios El colectivo del PDI generó 24 expedientes, que representan el 22,2% del total de casos que llegan a la Sindicatura, y que afectaban 17 temas: conflicto con otro compañero/a del PDI (4 casos), convocatorias plazas de profesorado (3 casos), conflicto con cargos o comisiones de departamentos (2 casos), promoción profesional (2).

Este era el último informe presentado por Elena Grau, que ha finalizado su mandato, y que ha sido acompañada en la Sindicatura por Xelo María López, vicesíndica de PAS, y Òscar Moreno, vicesíndic de estudiantes. Durante la sesión, se ha procedido a elegir a María Adela Serra como nueva síndica de agravios. Serra es catedrática de Derecho Civil de la Universitat.

Protesta estudiantado

Miembros del colectivo del estudiantado, pertenecientes a los grupos BEA (Bloc d'Estudiants Agermanats), A Contracorrent y SEPC (Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans) han irrumpido a comienzos de la sesión, y han anunciado que, por el momento, no volverán a participar en los debates del Claustro. En un comunicado que han repartido, afirman: "Nuestra voz no está siendo escuchada". Y añaden: "Somos mayoría, somos más del 90% de la comunidad educativa y representamos alrededor de 50.000 estudiantes. No entendemos que nuestra participación sea dificultada o directamente enmudecida". Finalmente, han presentado 10 medidas "para una nueva representación estudiantil en la Universitat de València".

En el turno abierto de palabras, cuatro estudiantes han expuesto sus reivindicaciones. David López ha criticado la actitud de los estudiantes que se han excluido de los debates, y ha pedido que se le ponga el nombre de Carmen Alborch a un espacio de la Universitat. Inmaculada Santafosta ha reclamado igualdad de género en todos los órganos y comisiones de la Universitat. Jordi Ortiz ha exigido una ampliación del plazo del pago de las tasas de matrícula, hasta llegar a los 10 meses. Y Juan Antonio Oliver ha lamentado que a la Facultad de Derecho no se respetan los derechos del estudiantado y se incumplen las guías docentes. Esta última afirmación ha sido contestada por el decano, que ha asegurado el respeto escrupuloso de los derechos de los estudiantes.