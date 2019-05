El Constitucional estudiará el veto a la transparencia en las cuentas del rey

El Pleno del Tribunal Constitucional estudiará el recurso de amparo presentado por Compromís contra el veto de la Mesa del Congreso a su proposición de ley para fomentar la transparencia en las cuentas de la Casa del Rey, por tratarse de un asunto «de especial trascendencia constitucional» que puede llevar al tribunal a «aclarar o cambiar su doctrina» y tener «unas consecuencias políticas generales». Hasta ahora este recurso estaba siendo tramitado por la Sala Segunda del tribunal, pero el presidente de la institución, Juan José González Rivas, ha solicitado que el Pleno se haga cargo.

El Pleno argumenta esta decisión en un escrito en el que subraya que se trata de un asunto de «especial trascendencia constitucional porque el recurso puede dar ocasión al Tribunal para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de un proceso de reflexión interna y el asunto suscitado trasciende del caso concreto porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales».

Fue en julio de 2018, en el marco de las revelaciones de Corinna sobre la presunta corrupción y blanqueo de capitales del Rey emérito Juan Carlos I, cuando la formación valenciana registró su proposición de ley para fiscalizar las cuentas de la Casa del Rey y obligar a los a la Familia Real a declarar sus bienes.

Pero el órgano de gobierno de la Cámara, con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos, no le dio su visto bueno impidiendo su debate. Compromís argumentó que su iniciativa no entra en conflicto con el artículo 65.1 de la Constitución, ya que la libre distribución del Rey de la asignación que recibe vía Presupuestos Generales del Estado no exime de su análisis por parte del poder legislativo. La formación valenciana saluda la admisión a trámite por parte del Constitucional insistiendo en que su propuesta sólo busca mejorar la transparencia de los poderes públicos y el acceso a la información a la ciudadanía.