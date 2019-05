El alcalde de Llíria cerrará el expediente del centro de menores

El alcalde de Llíria, Manolo Civera, tiene previsto cerrar próximamente el expediente del proyecto de construcción del centro de recepción de menores de Llíria al haber caducado ya. Civera recordó que el plan ya no cuenta con financiación y señaló que la Diputación de València, que debía encargarse de costearlo, no ha respondido a las peticiones del consistorio edetano sobre este tema. «Está caducado y habrá que resolverlo en algún momento», indicó tras explicar que no lo ha hecho antes porque no lo veía procedente en período electoral.

Asimismo, Civera mostró su malestar por el que considera escaso apoyo recibido por parte tanto de su partido, el PSPV, como de la Conselleria de Políticas Inclusivas dirigida por Mónica Oltra en la defensa de este proyecto. De hecho, atribuyó gran parte de la subida electoral del PP en el municipio y de la caída de su partido a una campaña del «miedo» generada por los populares contra esta instalación. «Nadie ha venido aquí a echarnos un cable ni nada», lamentó. Aún así todavía podrá acceder a la alcaldía si alcanza un acuerdo con Compromís-MoVe.

De esta manera se da carpetazo al proyecto presentado a principios del año pasado por la propia Mónica Oltra, junto a Civera, para ubicar el centro de recepción de menores en Llíria. Actualmente el recurso permanece en Alborache, aunque de forma provisional.