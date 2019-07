Reclamaciones del Síndic y más de 30 escritos al Consell

Pilar F. acude a la prensa «agotada» y afirma que tanto la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas como su máxima representante, Mónica Oltra, son conocedoras de la situación de su abuela y de su tía, dos grandes dependientes que están a su cargo. «En mi caso, hay más de 30 escritos a esta conselleria, para que se active el caso como urgente ya que se trata de dos grandes dependientes, pero jamás me han escuchado», explica. Y añade: «Hasta el Síndic de Greues ha formulado varias reclamaciones por inactividad, en ambos expedientes, y por no activar el caso como urgente con dos dependientes».

La mujer asegura que, antes de hacerlo público, «les he dado la posibilidad de revisarlo, pues le envíe a Mónica Oltra un sobre certificado con acuse de recibo con ambos expedientes, los cuales recibió de forma personal, pues así consta en el recibí firmado».



Queja en las Corts

Para Pilar, lo que Oltra anuncia en los medios de comunicación no se corresponde con la realidad de los tribunales. Ahora está tramitando una queja ante las Corts Valencianes por «mal funcionamiento continuado» de la conselleria. Pensé sinceramente que subsanarían los errores pero me equivoqué. Imparables somos los cuidadores. Merecemos un respeto, no tener un desgaste emocional diario por algo que nos pertenece. Yo no tengo que luchar contra la conselleria, por algo que es más que razonable y justo. Les solicito, de verdad, que trabajen por y para la dependencia. Y, por favor, no permitan que una familia con personas dependientes tenga que llegar a un juicio para solicitar lo que ustedes mismos han reconocido que les pertenece».