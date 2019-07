La Conselleria de Universidades mejorará la coordinación de las pruebas

El secretario autonómico de Universidades e Investigación, Rafael Tabarés, aseguró ayer que la administración sigue con «sensibilidad» la preocupación que han generado los resultados de Matemáticas II, pero apuntó que este año «las notas están puestas». Asimismo, recordó que los exámenes los deciden «técnicos y profesores» y que la conselleria «no puede tener una acción ni dirección al respecto». No obstante, reconoció que «se trata de un sistema al que vamos a darle alguna vuelta para mejorarlo en cuanto a coordinación y poner en marcha las medidas necesarias para que no se produzcan este tipo de situaciones en el futuro». Por ello, avanzó que se buscará tener una «mejor coordinación entre todas las comisiones para que no se produzcan estas diferencias y vaivenes objetivos», porque «uno ve las notas y, objetivamente, hay una diferencia respecto a otros años», reconoció. Por su parte, la consellera Carolina Pascual apostó por «evaluar la situación» y ver «exactamente qué ha pasado, para que no se vuelva a repetir»: «Si es una cuestión puntual o reiterada, cómo ha afectado a los estudiantes, si han salido perjudicados con respecto a otras comunidades», expuso.