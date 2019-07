El PSPV deja en el aire la vicepresidencia de Amigó en la Diputación de València

La negociación avanza a buen ritmo y podría haber un acuerdo esta misma semana. Es lo que se desprende de la reunión de ayer entre PSPV y Compromís en la Diputación de València para llegar a un pacto de gobierno. Sin embargo, queda por resolver si los socialistas aceptarán que Compromís mantenga la vicepresidencia pese a haber descendido su respaldo electoral.

Es el principal asunto que ayer quedó en el aire. No entra en los planes del PSPV, aunque no descartan que de haber un acuerdo global podrían aceptar la demanda de los socios. Todo apunta a que el PSPV cederá, o así lo ven en la coalición, tras haber satisfecho en el Ayuntamiento de València la exigencia de la socialista Sandra Gómez de tener una vicealcaldía con Joan Ribó.

Con ese antecedente, Compromís confía en que Maria Josep Amigó pueda mantener la vicepresidencia como en la anterior legislatura. En el último año lo ha hecho junto al presidente Toni Gaspar, que ahora repite mandato y quiere a Compromís en el ejecutivo. El tándem ha funcionado por lo que la coalición considera que no es descabellado que mantenga el cargo.



Documento con propuestas

Ayer por la mañana el PSPV hizo entrega de un documento con las principales propuestas para el acuerdo de gobierno. Por la tarde, Compromís remitió la propuesta con matizaciones que esperan que sus socios acepten porque, según aseguraron fuentes conocedoras de la reunión, ambos partidos han acercado posturas y ya no se trata de una negociación de máximos como se produjo el pasado jueves.

En el encuentro de hoy, esperan llegar a un punto de entendimiento aunque los socialistas insisten en que no puede perderse de vista el resultado electoral: 13 diputados para el PSPV y 5 para Compromís. Con ese principio, se da por hecho que Compromís perderá una delegación. Cultura la mantendrá porque ni la coalición quiere cederla ni los socialistas están especialmente interesados en ella. Se trata de una delegación que ha gestionado el diputado Xavi Rius los últimos cuatro años y dado que continua en el escaño, no se entendería que no siguiera al mano del área.

También mantendrán Turismo y Medio Ambiente, aunque reconocen que está todavía abierto. Para los socialistas, la delegación a la que deben renunciar es a Cooperación Municipal porque además de haber perdido a su diputado Emili Altur, se trata de una competencia que gestiona el PSPV en la Generalitat. La reunión de hoy tratará de cerrar estas cuestiones y avanzar en el acuerdo provincial. Ayer hubo sintonía por lo que el pacto podría estar cerca.