Compromís se mantiene en la abstención hasta que el PSOE calendarice la financiación

El portavoz de Compromis, Fran Ferri, ha explicado esta mañana por qué su diputado, Joan Baldoví, se abstendrá en la investidura de Pedro Sánchez en Madrid. "La abstención puede ser sí o no en función de si Sanchez mueve su postura", ha dicho Ferri en las Corts.

Esa "postura" es la de no haber calendarizado la reforma de la financiación autonómica tal como exigió Baldovi en las negociaciones con el PSOE. No hay una previsión para la reforma como tampoco se han señalado medidas paliativas hasta que se pueda profundizar en un nuevo sistema. Junto a esta, el reconocimiento de la deuda histórica y el pago del 50% de la dependencia son las otras dos exigencias que Compromis puso sobre la mesa para votar a favor.

"Alguien en el PSPV tendrá que explicar por qué aquí pedimos cosas que en el Congreso no sirven", ha dicho el portavoz. "Esperemos que Sanchez piense en los valencianos".

Mientras, la oposición ha criticado duramente el discurso del presidente en funciones. Isabel Bonig (PP) ha pedido que Compromis vote en contra para ir "todos juntos a reclamar lo mismo". "No entiendo que Puig no pida a Sanchez lo que yo le exigía a Rajoy", ha dicho la presidenta popular.

Mientras, el portavoz socialista Manolo Mata ha recordado que la liberalización de la AP7 y la reforma de la financiación son promesas hechas antes de la investidura. Si no hay gobierno, no se podrán cumplir, dice Mata, que ha recordado que la reforma no puede abordarse "la semana q viene".