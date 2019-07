L'escola es puja a la bicicleta

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha signat un conveni amb la Federació de Ciclisme per al desenvolupament del programa Aula ciclista en centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics.

La conselleria, segons l'acord aprovat recentment pel ple del Consell, aportarà un total de 200.000 euros per a finançar les despeses derivades del desenvolupament i el funcionament del programa Aula ciclista (personal tècnic i de coordinació o el material esportiu, entre altres).

D'altra banda, la Federació de Ciclisme realitzarà les activitats subvencionades i farà constar expressament la col·laboració de la Generalitat.

Així mateix, la federació designarà, en col·laboració amb la Direcció General d'Esport, els tècnics especialistes necessaris per a la realització de les jornades teoricopràctiques en els centres escolars que s'establisquen.

Primària i ESO

Estes jornades, dirigides a alumnes de 5é i 6é de Primària i 1r i 2n d'ESO, constaran de dues sessions: una teòrica, amb formació sobre vida saludable, seguretat viària, ús de la bicicleta i el ciclisme com a esport, i una pràctica, amb exercicis de l'ús de la bicicleta en un circuit urbà.

Este nou programa educatiu aspira a formentar entre les xiquetes i els xiquets de 10 a 14 anys la pràctica de l'activitat física i el ciclisme, així com l'ús de la bicicleta com a model de mobilitat sostenible. En este tram d'edat en el qual les taxes d'obesitat s'han triplicat en les últimes dues dècades. Cal recordar vora el 17 % dels xiquets i xiquetes a la Comunitat Valenciana pateixen sobrepès i més del 12 % obesitat. És a dir, que el prop del 29 % està per damunt del pes recomanable per a la seua edat.

Començarà en gener

Les activitats de l'Aula ciclista comencaran en gener de l'any pròxim i està previst que hi participen en esta primera vora convocatòria uns 10.000 escolars d'un total de 200 centres educatius públics i concertats de Primària i ESO. En total es faran 600 sessions.

Des del departament del conseller Vicent Marzà expliquen que el programa Aula ciclista unix esport i educació igual que altres projectes de la conselleria com ara Pilota a l'Escola i Esport a l'Escola. Destaquen, a més, que és un programa «excel·lent perquè, a part de divulgar entre l'alumnat el coneixement i la divulgació del ciclisme, fomentarà l'ús de la bicicleta com a model de mobilitat sostenible, així com els avantatges per a la salut que té el desplaçament amb bici, l'estalvi econòmic que suposa i el respecte als altres usuaris».

Teòria i pràctica

L'activitat es desenvoluparà mitjançant unitats didàctiques amb sessions teòric-pràctiques, durant l'horari lectiu. Cada unitat didàctica constarà de dues sessions d'una hora de durada cadascuna. En la primera sessió al centre l'alumnat rebrà formació sobre vida saludable, seguretat vial, ús de la bicicleta i el ciclisme com a esport. Tot seguit hi harà una segona sessió amb exercicis pràctics sobre ús de la bicicleta, recorrent un circuit urbà on l'alumnat s'enfrontarà a situacions quotidianes per a dominar la normativa vial i el maneig de la bicicleta.