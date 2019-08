La previsión del tiempo en Valencia anuncia lluvias muy fuertes, incluso torrenciales, que caerán en forma de tormenta a partir de las próximas horas y, sobre todo, durante la madrugada y el mediodía de mañana martes. Así lo anuncia el pronóstico meteorológico elaborado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha emitido incluso una alerta especial ante la gota fría que está por llegar y que también ha elevado hoy el nivel de alerta a naranja (riesgo importante) ante la posibilidad de que estas precipitaciones golpeen de lleno la provincia.

Aunque es probable que la lluvia comience hoy, no se espera que las nubes descarguen mas que una leve llovizna y que acumulen cantidades importantes para la madrugada, cuando en principio se espera lo peor de esta DANA (Depresión Aislada en Altura). No obstante, hay que destacar que la incertidumbre es muy alta y que la Aemet maneja probabilidades, no certezas. "Estamos ante una situación de aguaceros y tormentas de carácter muy irregular -advierte el departamento de Climatología de la Universidad de Alicante-, por lo que las diferencias de los acumulados de precipitación serán importantes en distancias cortas. Es imposible precisar si en un determinado pueblo va a llover mucho o poco pero, si se cumplen los modelos, en algún sitio puede haber de nuevo problemas como consecuencia de la intensidad de la lluvia". Atentos pues a los avisos y prudencia ante todo.

La alerta naranja por riesgo importante de fuertes lluvias y tormentas en Valencia entra en vigor a las seis de la tarde de hoy lunes en el interior de la provincia y no finalizará hasta las nueve de la noche de mañana martes, 27 de agosto. En el litoral, la situación de emergencia se activa a las nueve de la noche y se dará por extinguida a las 21.00 horas del martes. En el intervalo, se anuncian precipitaciones que pueden superar los 40 litros por metro cuadrado en apenas una hora y acumular más de 80 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Según el aviso especial emitido hoy por la Agencia Estatal de Meteorología, con el desplazamiento de la DANA hacia el Mediterráneo, "es muy probable que se intensifiquen los chubascos y tormentas, alcanzando intensidad muy fuerte (superior a los 30 litros por metro cuadrado) el martes en la Comunitat Valenciana, con mayor probabilidad en Valencia y Alicante".

En concreto, el tiempo en Valencia para el martes 27 habla de "cielos nubosos o cubiertos con chubascos y tormentas generalizadas, localmente fuertes o muy fuertes y con posible granizo, que podrían mostrar además cierta persistencia". Las temperaturas máximas irán "en descenso", que será "localmente notable" en algunos puntos. El viento será "moderado en el litoral".

En la ciudad de València se esperan ligeras precipitaciones durante el día de hoy que se volverán más persistentes y continuas conforme avance la jornada. Ya de madrugada, se dispará la probabilidad de tormenta (75 %) y las precipitaciones estarán garantizadas. Será entonces cuando, en principio, caigan las lluvias más fuertes, que volverán a adquirir potencia y podrían volver a descargar (ya no tan intensamente) durante las horas de la comida y las primeras de la tarde.

Previsión del tiempo en las próximas horas en la ciudad de València.

En otros puntos de la provincia, como Gandia o Xàtiva, también se esperan cantidades importantes de agua. En la capital de la Costera se anuncia lo peor para la próxima madrugada, con lluvias que podrían ser torrenciales y una fuerte tormenta durante las primeras horas después de la medianoche, mientras que en la principal población de la Safor se barrunta también mucha agua pero que caerá de forma más sostenida, sin un pico tan pronunciado como en el caso de Xàtiva. En este caso, la Aemet estima que se registrarán precipitaciones importantes y tormenta al principio de la madrugada y que, de nuevo al mediodía o en las primeras horas de la tarde, las tormentas podrían volver a descargar si cabe aún con más fuerza.

Pronóstico meteorológico para las próximas horas en Xàtiva.

El tiempo en Gandia a partir de esta noche.

Cerca, pero más al interior, en Alzira, también se vaticinan importantes precipitaciones que serán más abundantes durante la madrugada, mientras que en la tarde de mañana la lluvia continuaría pero sin tanta intensidad.

Previsión del tiempo en Gandia para las próximas horas.

Por último, el tiempo en Valencia en el interior norte de la provincia también habla de lluvias de consideración en puntos como Requena, aunque se espera que sean menos cuantiosas que en el resto del territorio. Allí se anuncia lo peor de la gota fría para las horas de la comida o las primeras de la tarde de mañana martes, que será cuando en principio más agua descargue la DANA.