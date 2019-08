Las huelgas en Renfe y Ryanair amenazan a 60.000 pasajeros en plena operación retorno

La Comunitat se prepara para uno de los fines de semana más concurridos del año en las estaciones ferroviarias y aeropuertos. Dos días que pueden verse enturbiados por los paros convocados tanto por Ryanair (por la supresión de varias bases de la compañía en España) como por Renfe (por la falta de plantilla), que amenazan con afectar a aquellos valencianos que culminan sus vacaciones este fin de semana y también a aquellos que se marchan estos días.

Los paros que más impacto van a tener son los de la compañía irlandesa, que podrían afectar a 60.000 pasajeros de los aeorpuertos valencianos. En el aeródromo alicantino, que es el que más tráfico registra a lo largo del año, el impacto de los paros será mayor. La huelga, convocada por los tripulantes de cabina de Ryanar se extenderá durante los días 1, 2, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 y 29 de septiembre (diez días en total). A los paros también se han sumado los pilotos de la aerolínea irlandesa de bajo coste que acompañarán a los tripulantes de cabina con cinco días de protesta.

Durante el fin de semana que da inicio al mes de septiembre está previsto que aterricen alrededor de 364.000 pasajeros en los aeropuertos de la Comunitat, donde uno de cada tres vuelos corresponde a Ryanair. Ayer, la compañía irlandesa instó a los sindicatos USO y Sepla, de tripulantes de cabina y pilotos, respetivamente, a desconvocar la huelga. La operadora, por su parte, no ha comunicado todavía qué vuelos en concreto se verán afectados, lo que puede provocar que muchos viajeros no sepan de la cancelación de su viaje hasta el propio día de salida.



Paros parciales en larga distancia

A estos paros por aire se le suman las huelgas en Renfe. El sindicato CGT también ha convocado tres jornadas de protesta hasta el lunes reivindicando la falta de personal. Están previstos unos servicios mínimos del 75 % en horas punta y 50 % en horas valle para los servicios de Cercanías. Los paros serán parciales de 12 a 16 horas y de 20 a 24 en toda la Comunitat.

Los servicios de larga distancia no se verán afectados en el caso de los desplazamientos a Madrid, que no sufrirán cancelaciones. En cambio se suprimirán 16 trenes con destino a Barcelona durante los tres días de duración de los paros. Desde Renfe han señalado que los pasajeros del servicio de Cercanías no se verán especialmente afectados debido a los limitados servicios mínimos durante las horas punta. Por parte de los sindicatos, esta ha sido la principal crítica que hicieron a la operadora. «Al igual que en la anterior huelga pensamos que los servicios mínimos son abusivos y creemos que es una manera de quitarle efectividad a la protesta» señaló el portavoz de CGT, Joan Ferrandís.

Desde la central sindical señalaron que «la principal reivindicación es siempre la falta de personal y material para dar un buen servicio al ciudadano. Esto se traduce en la supresión de trenes, casi 5.000 el año pasado, provocados por la escasez de plantilla».

En el caso de los aeropuertos, el Ministerio de Fomento decretó que Ryanair está obligada a garanitar el 100 % de los vuelos que conectan la península y las islas durante las jornadas de huelga. Los servicios mínimos alcanzan el 60 % de los vuelos para cada ruta con ciudades españolas o extranjeras cuyo recorrido alternativo de transporte público signifique un tiempo de desplazamiento igual o superior a cinco horas. Además se decretan unos servicios mínimos del 35 % para los vuelos peninsulares con un tiempo de desplazamiento inferior a cinco horas.

La huelga se convoca en uno de los fines de semana más concurridos del año para los aeropuertos valencianos y servicios ferroviarios. Atendiendo a las fechas, los paros de Ryanair no dejarán ni un solo fin de semana de septiembre sin que los trabajadores de la compañía estén en huelga, en cuanto a Renfe, se trata de la tercera jornada de paros en lo que va de verano, y de momento no hay indicios de que se pueda llegar a un acuerdo respecto a la falta de plantilla de la operadora.

