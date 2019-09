Compromís dará un sí a Sánchez pese a la tensión verbal con el PSPV

Compromís dará a un «sí» a Sánchez si el Rey Felipe VI le propone como candidato y hay una nueva investidura. Así lo aseguró su diputado, Joan Baldoví, quien protagonizó un duro enfrentamiento con sus socios en la C. Valenciana. Las redes sociales fueron testigo del tenso ambiente que se respira en el Botànic a costa de la exigencia de unos y otros al Gobierno Central para desbloquear las entregas a cuenta que corresponden a la C. Valenciana.

En una entrevista en À Punt, Mata declaró que no es suficiente con «pensar» en el problema valenciano porque «eso no lo soluciona cuando la coalición solo tiene un diputado en el Congreso». Baldoví, por alusiones, respondió que tampoco resuelve la situación tener a 10 diputados en el Congreso que, «en lugar de presionar al Gobierno por una financiación justa, presionen al diputado de Compromís para no dejar en ridículo al PSOE».

Más allá de la situación financiera de la C. Valenciana, la escalada de tensión entre los socios también tiene otra razón de ser: la repetición de elecciones es otro de los horizontes que se avistan por lo que no tardaron en llegar las acusaciones de oportunismo político. Primero, Baldoví acusó a Mata de «cargar» contra Compromís cuando se acercan elecciones mientras Mata reivindicaba al PSPV como «la mejor garantía para la defensa de la gente».

Diputadas y diputados de ambos partidos no tardaron en salir a arropar a sus compañeros. La secretaria provincial del PSPV, Mercedes Caballero, agravó aún más el enfrentamiento al recordar que la coalición solo obtuvo un diputado el 28A: «¿Es consciente que puede ir a peor?» se preguntó. Mónica Álvaro, de Compromís, aseguró que en la coalición prefieren tener un diputado que «no se olvide de este pueblo» en Madrid que «multiplicarnos por cinco en unas nuevas elecciones».

Fuentes consultadas señalan que Compromís dio un toque de atención a Podemos ante la imparcialidad que han mostrado en la crisis financiera que atraviesa la Generalitat. Tal vez por esto, el diputado Ferran Martínez subió el tono ayer respecto a su intervención del martes y calificó de «tomadura de pelo» el bloqueo financiero del ministerio. Para el diputado del PP, Rubén Ibáñez, esta situación es una «auténtica tragicomedia».

Paralelamente, ayer se reactivó la Comisión para la Financiación de la C. Valenciana ante la «asfixia económica» del Consell con el propósito de trasladar al Gobierno Central la urgente necesidad de reformar el modelo. Además, propusieron la creación de un Observatorio que actualice los indicadores económicos sobre la financiación de las autonomías además de convocar la Xarxa d'Entitats per un Finançament Just, la plataforma que aúna a las asociaciones firmantes del manifiesto por una financiación justa.