Torrent invertix 140.000 € per a millorar els centres socials i per a majors

L’Ajuntament de Torrent, dins de la I fase d’inversions previstes per a este 2024, té previst invertir més de 140.000 euros en la millora dels centres de majors i socials. Les obres tenen com a objectiu millorar les instal·lacions i l’equipament d’estos centres per a oferir un millor servici als usuaris. Les principals actuacions previstes són:

Totes les actuacions:

En el centre de majors Virgen del Olivar: l’ampliació de la cuina i de la zona d’emmagatzematge i habitació de neteja del bar-cafeteria, així com la creació de nous espais de treball per al personal del centre.

En el centre de majors del carrer Bellido: la reparació d’humitats, pintura i desperfectes, a més d’actuacions en la cuina del bar-cafeteria per a complir la normativa vigent i condicionament d’un espai de treball per al personal de consergeria.

Quant al centre social del Xenillet: es donarà una repassada de pintura en tot el centre i adequació de l’espai de l’entrada.

En el centre social Santo Domingo: es realitzarà l’adequació dels espais de treball i adaptació dels banys per a complir amb la normativa d’accessibilitat, a més de reposició del mobiliari deteriorat i adquisició de nou mobiliari per als nous espais de treball.

Centre de majors al carrer Bellido de Torrent. / A.T.

Estes inversions formen part del compromís de l’Ajuntament de Torrent amb la millora de la qualitat de vida dels ciutadans, especialment dels col·lectius més vulnerables. El regidor de Servicis Socials, Arturo García, ha afirmat que “estes inversions són necessàries perquè els nostres centres de majors i socials siguen espais moderns, funcionals i acollidors on els usuaris puguen gaudir d’una àmplia gamma d’activitats i servicis”.

Futur centre de dia

L’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, ha assenyalat que “estes inversions se sumaran a les futures accions a les quals ens hem compromés, com són la construcció d’un centre de dia amb l’ajuda de la Diputació de València i la futura ubicació del centre de majors San Enrique”.

