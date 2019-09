"El premio es un impulso para nuestro trabajo"

Levante-EMV hizo entrega el pasado miércoles del premio Portada del mes de junio al Club de Encuentro Manuel Broseta con motivo del 35 aniversario de su fundación. Al acto celebrado en las instalaciones del periódico asistieron la presidente de la entidad, Amparo Matíes, el vicepresidente Salvador Vives, los vocales de la junta directiva Juan Valero de Palma, Pablo Broseta y Eva Blasco; los expresidentes José Luis Boronat, José Luis Martínez y Vicente Garrido; el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro; la rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre; y Daniel Patiño, de CC OO. Por parte de Levante-EMV asistieron la directora Lydia del Canto, el director general de Relaciones Institucionales de Prensa Valenciana, Julio Monreal y el redactor jefe de Política, Alfons Garcia.

En un desayuno en el que se rememoraron los momentos más entrañables del Club de Encuentro Manuel Broseta y divertidas anécdotas de estos 35 años de historia, también se habló del presente y del futuro de la entidad.

Antes de la entrega del galardón, la directora de Levante-EMV, Lydia del Canto, se dirigió a los presentes. «Nosotros nos sentimos parte del Club de Encuentro, es una institución muy importante porque representa a tan denostada pero también necesaria sociedad civil valenciana y ha aportado mucho en foros, actos y reivindicaciones. Hace 35 años tuvo mucho mérito ponerlo en marcha. Levante-EMV os da con mucho cariño este premio y pasáis a la historia de nuestros galardones».

Amparo Matíes señaló en su alocución que «lo primero que quiero hacer es daros las gracias por este premio, en general a Prensa Ibérica y en particular a los profesionales que decidisteis darnos este galardón de Portada del mes de junio de esta año que el Club de Encuentro cumple 35 años. Todo reconocimiento a un trabajo o una actividad es motivo de superación y aparte supone un impulso con nuestro trabajo. Este premio me hace mucha ilusión recibirlo en este momento en el que soy la presidenta, pero no se le escapa a nadie de que estos 35 años son fruto del esfuerzo de las juntas directivas que nos han precedido, cuyos expresidentes están presentes en este acto y a los que aprovecho para agradecer su trabajo. No quiero ni puedo olvidarme de los dos expresidentes que nos faltan: Manuel Broseta y Francisco Puchol. En una democracia y en un Estado de Derecho es importante la sociedad civil organizada y es vital el papel de los medios de comunicación independientes y libres porque fomentáis la participación ciudadana y generáis opinión».

José Luis Boronat relató los inicios de la entidad. «Un grupo de personas integrado por Manuel Tarancón, Francisco Puchol, Benigno Camañas, Iñaki Zaragüeta, Fermín Artagoitia,Federico Moreno, Vicente Garrido y yo decidimos formar el club con unas ideas básicas: que fura una entidad de la sociedad civil, una junta en la que estuvieran representadas todas las tendencias políticas, empresariales, la universidad, la cultura...». Vicente Garrido apuntó que «se trataba de fomentar las relaciones entre personas de pensamiento diferente, que pudiera tomar una copa un partidario de UCD con uno del PSOE o un empresario con un sindicalista, por poner unos ejemplos. Y tuvo muy buena acogida».



Momentos polémicos

En el encuentro se evocaron momentos de tensión en una época en la que existían temas que generaban enfrentamientos. José Luis Martínez recordó «que Duran i Lleida planteó el tema de la lengua y se generó una agría polémica, con socios pidiendo un traductor».

Garrido mencionó la conferencia del escritor Alfonso Usía como otro de los momentos más agrios. «Carmen Alborch presentó a Usía y ahí comenzaron los roces. El escritor comenzó a meterse con el entonces rector Ramón Lapiedra y Carmen a sentirse molesta y me dijo que si Usía seguía insultando abandonaba la sala sin darse cuenta de que su comentario había sido oído por el público y un asistente le dijo que se fuera».