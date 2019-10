El Botànic aplaude el discurso y la oposición lo ve triunfalista

Los tres partidos del Botànic arroparon al president Ximo Puig por el discurso institucional del 9 d'Octubre. PSPV, Compromís y Unides Podem aplaudieron que destacara los valores de la diversidad y la igualdad.

En su partido, el síndic socialista Manolo Mata aseguró que el Gobierno valenciano es «el reflejo de lo que ha querido el pueblo valenciano», que ha conseguido que en cuatro años se olvide una época de gobierno «nefasta» que ha dado paso a un proceso de reconstrucción en el que se piensa en la sociedad. Mata también subrayó que la «batalla por la financiación» es ahora «una prioridad» y que España tendrá que resolver cómo financia el Estado del bienestar, desde la visión de la diversidad de los territorios y la igualdad de las personas.

Los socios de Compromís también dieron su visto bueno. El síndic, Fran Ferri, reconoció que se sintió «identificado» con el discurso porque se basó en que el pueblo valenciano es una sociedad diversa y, por tanto, goza de una gran riqueza. Ferri sacó a colación otros asuntos prioritarios para el Consell como la lucha contra el cambio climático y el modelo de movilidad e infraestructuras. «Es un día para reflexionar qué sociedad queremos ser en el futuro», indicó.

Mientras, en Unides Podem aseguraron que fue «un buen discurso», tal como señaló el diputado Ferran Martínez. Destacó que el president se había basado en los valores de convivencia y del diálogo, apelando a la igualdad entre hombres y mujeres, a los refugiados, la inmigración y el cambio climático. Aún así, en la formación apuntaron a que debería haber hecho más hincapié en la agenda social, la precariedad y la pobreza.



Insuficiente para la oposición

Los partidos de la oposición rechazaron de frente la intervención de Puig. En el caso del PP, la presidenta Isabel Bonig lamentó que el jefe del Consell no hubiera reivindicado la mejora del sistema de financiación.

«Parece que a Puig, al PSPV y a Compromís se les rompió la voz de tanto usarla», dijo la popular en referencia a las reivindicaciones que el Botànic hacía a Rajoy y ya no a Pedro Sánchez. «Ser reivindicativos no significa no ser leales. Si hay una comunidad que ha sido leal a España, ha sido la Comunitat Valenciana», dijo la popular. En el caso de Ciudadanos, Toni Cantó lamentó que Puig se haya vuelto a equivocar al pronunciar un discurso «de parte» y no de todos los valencianos, con un tono «triunfalista». Por último, la portavoz de Vox en las Corts Valencianes, Ana Vega, mostró su «sorpresa» porque este acto «se haya convertido en un aquelarre marxista». «Así utiliza el gobierno del Botànic el dinero público, para hacer un discurso de semi odio para los votantes que no son suyos», lamentó.