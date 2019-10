Unides Podem rebaja el tono y evita plantar batalla para no debilitar la "unidad" del Botànic

up

Los integrantes de la candidatura de Unides Podem-EUPV a las elecciones generales del 10N. up

Unides Podem (UP) adoptó ayer un perfil moderado respecto al conflicto catalán para no alimentar la ofensiva de la oposición contra el Consell ni la división en el seno del Botànic II. Pese a colonizar la agenda informativa, la coalición pasó de puntillas por el asunto de Cataluña durante el acto de presentación de las candidaturas a las elecciones generales del 10N en València. Preguntado por la postura de la formación morada sobre la resolución en la que el Bloc pidió el sábado la amnistía para los presos condenados por el «procés», el vicepresidente segundo del Consell, Rubén Martínez Dalmau, rehusó pronunciarse. «Ahora no es el momento. Aquí estamos hablando de la candidatura de Unides Podem, del Congreso y de la Comunitat Valenciana», respondió el conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática ante las reiteradas interpelaciones de los periodistas sobre el asunto.

El cabeza de lista de Unidas Podemos por València, Héctor Illueca, el otro gran protagonista de la cita de ayer con los medios, se manifestó de forma concisa respecto al «problema catalán». El diputado del Congreso llamó a «recuperar el espíritu del 78», para construir «colectivamente» y «mediante el diálogo» una «articulación territorial que vertebre la complejidad de nuestro país». Illueca desvinculó de ese espíritu tanto a «los episodios de violencia intolerable que se han producido» en la última semana, como a «quienes pretenden construir un modelo territorial a base de sentencias judiciales y garrotazos». En cambio, no hubo alusiones expresas de Podem a las cargas policiales. Sus socios de Esquerra Unida fueron más duros: denunciaron el «uso desproporcionado de la fuerza» y la «represión» por boca de la número dos de la candidatura de València, Roser Maestro.

Durante su intervención, Martínez Dalmau reivindicó la necesidad de exportar «al resto de España» el Consell del Botànic como «modelo de gobierno plural, progresista y unido». El vicepresidente insistió en la «coalición» como única solución al bloqueo político y acusó a Pedro Sánchez de «no querer gobernar con Podemos» y de «forzar la repetición electoral». «Los valencianos han dado el primero paso hacia el acuerdo democrático que quiere la sociedad», incidió.

«La ciudadanía sabe que la CEOE ha vetado la presencia de Podemos en el Gobierno para impedir revocar la reforma laboral», se pronunció en una línea similar Illueca. «Desde 2015 es inevitable el Gobierno de coalición, una expresión de pluralidad para avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria», ahondó el diputado. Illueca hizo hincapié en el «compromiso firme» de reformar la financiación autonómica «en un sentido más justo y equitativo» para la C. Valenciana, frente al actual clima de «discriminación».