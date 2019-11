El Botànic se revuelve contra el PP tras el archivo de la denuncia al hermano de Puig

La Inspección de Trabajo no ha detectado ninguna irregularidad en las subvenciones de la Generalitat a las empresas del hermano del jefe del Consell. El Ministerio de Trabajo emitió ayer un informe que señala que tras el examen de la documentación, la actuación inspectora finalizó sin constatar irregularidad alguna. Incluso se notificó hace un mes el archivo de la denuncia presentada por el PP, aunque los populares aseguran que no tienen constancia de ello.

Ayer, el PSPV pidió la dimisión de la número dos de los populares, Eva Ortiz, al considerar que ha falseado y manipulado documentación tras ofrecer el lunes una información parcial al informar de una investigación abierta por la Inspección de Trabajo por las subvenciones a empresas de Francis Puig, hermano del presidente, Ximo Puig, en el marco del programa Avalem Joves. Ortiz llegó a decir que podía existir un delito contra los derechos de los trabajadores y fraude en las subvenciones.

Sin embargo, la Inspección de Trabajo y el ministerio señalaron que no hay irregularidades ni las ayudas hayan sido destinadas a fines distintos a los legales.

Tanto el síndic, Manolo Mata, como el número tres del partido, José Muñoz, lamentaron ayer que la diputada del PPCV no haya rectificado y criticaron que, ayer mismo, Ortiz intentara confundir de nuevo, por lo que cabe pedirle la dimisión al actuar con «mala fe».

Muñoz circunscribió la denuncia al ámbito de la debilidad interna de Isabel Bonig y Eva Ortiz dentro del PP de Pablo Casado.



El PP rechaza rectificar

Pero lejos de dar marcha atrás, la propia Ortiz anunció que el lunes ampliará la denuncia en el juzgado con la certificación firmada por el director de Trabajo, en la que consta que no hay infracción.

La popular se pregunta por qué la Generalitat responde en nombre de dos empresas privadas y quiere saber quién ha pedido los certificados porque en el Reglamento Orgánico y Funcional (ROF) de la Conselleria de Economía no aparece ninguna atribución a la dirección general para emitir este tipo de informes. «La casualidad es que son las empresas del hermano del presidente», aseguró la popular, a lo que Mata respondió que se hace así porque se ha puesto en cuestión a los funcionarios de la conselleria.

Mientras, el Botànic rechazó ayer la petición del PP, apoyada por Cs y Vox, para que Puig comparezca de forma extraordinaria este viernes. Mata dijo que no es posible porque los datos que maneja el PP están falseados, a lo que Compromís añadió que las informaciones son contradictorias, por lo que reclamó responsabilidad y «seny» al PP. Podemos remarcó que no puede dar apoyo a plenos monográficos con enunciados que ya son condenatorios y la síndica, Naiara Davó, arremetió contra el PP por pedir continuamente comparecencias para «igualar» a todos cuando este partido puede «dar másters en Harvard sobre corrupción». A su juicio, no buscan información, sino titulares para tapar su falta de propuestas».



Climent pide al PP más rigor

También el conseller de Economía, Rafael Climent, defendió en declaraciones en las Corts el proceso administrativo para conceder subvenciones por parte de la Generalitat y pidió al PP «más rigor y seriedad». Les reprochó que usen denuncias con fines electoralistas y añadió que para optar a este tipo de ayudas se necesitan numerosos informes previos.