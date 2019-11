Las Corts piden por unanimidad al Gobierno que impulse el plan de Cercanías

La comisión de Obras Públicas de las Corts ha acordado por unanimidad que el Consell inste al Ministerio de Fomento a impulsar el Plan de Cercanías de la Comunitat, presentado en 2017 pero que prácticamente no ha llegado ni a iniciarse. Los seis grupos parlamentarios han acordado pedir al Gobierno central que consigne en los presupuestos generales del Estado de 2020 las inversiones necesarias para comenzar a ejecutarlo y resolver así las múltiples incidencias que afectan a los usuarios.

La propuesta había sido presentado por el PP aunque finalmente los seis grupos parlamentarios lograron consensuar un texto común para revitalizar el Plan de Cercanías dotado con 1.436 millones de euros hasta el año 2022. La unanimidad lograda no ha estado exenta de críticas entre los grupos parlamentarios. Miguel Barrachina lamentó que el gobierno socialista no ha avanzado en la mejora de las ocho líneas de Cercanías en servicio o en la compra de 52 nuevos trenes, que no se ha materializado. El diputado popular admitió que "las Cercanías ferroviarias de la Comunitat Valenciana se caracterizan por un problema estructural histórico, de avejentamiento de toda la maquinaria, y por una reciente y creciente de impuntualidad", por lo que pidió al resto de grupos políticos que "dejen de criticar a los Gobierno del PP y se haga algo, porque el servicio que presta el Gobierno socialista es lamentable".

Desde el PSPV, el diputado socialista Michel Montaner criticó el "atrevimiento del PP al exigir que se haga en un año" lo que el Gobierno de Mariano Rajoy fue incapaz de hacer en siete años" y defendió que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ya ejecuta medidas de ese plan. La diputada de Compromís Belén Bachero ha indicado que "parece que toda la culpa de lo que falla en los ferrocarriles" es del actual Gobierno, cuando "la debacle" y el "nefasto" servicio actual proviene de que año tras año no se ha invertido lo necesario.

Estefanía Blanes, de Unides Podem, se mostró convencida de que el nuevo Gobierno de España será un Ejecutivo "hermano en pluralidad y progreso" y en consecuencia serán atendidas y escuchadas las demandas valencianas. El diputado de Ciudadanos Carlos Gracia ha lamentado que las ocho líneas de Cercanías de la Comunitat, que cuentan con más de 424 trenes y 422 kilómetros de vía, presentan una "importante saturación" y dan un servicio "anticuado" y con "graves carencias". Y, por último, la síndica de Vox, Ana Vega, calificó de "notorio" el incumplimiento de ese Plan de Cercanías, y ha apoyado la propuesta para que haya transparencia en el seguimiento de su ejecución y los valencianos tengan una red de Cercanías "moderna y adecuada" a las necesidades, según informa la agencia Efe.