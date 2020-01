Vicent Baggetto: compromés amb l'ensenyament de la filosofia

El proppassat divendres, dia 24, va faltar el professor Vicent Baggetto, una de les persones que més ha fet per la promoció de l'ensenyament de la filosofia en la nostra llengua. Vicent Baggetto era catedràtic de Filosofia d'ensenyament mitjà. Va ser durant 26 anys director de l'IES Joan Fuster de Sueca, on va deixar una gran empremta entre companys i alumnes.

La seua relació amb l'ensenyament de la filosofia s'inicia, però, com a professor d'institut a Sabadell. Després de tres anys allà, va tornar a València i va començar a participar en iniciatives vinculades a la difusió i didàctica de la filosofia. Fou membre fundador del grup Embolic, compromés amb la renovació de l'ensenyament d'aquesta matèria i la seua participació va cristal·litzar en textos tan emblemàtics com Logos para legos.

La seua tasca en aquest àmbit fou intensa i polièdrica. La seua implicació en la Societat de Filosofia del País Valencià fou ben destacada, fins al punt de ser el seu secretari des dels anys noranta del segle passat fins a la segona desena del segle XXI ja ben entrada, coincidint amb la presidència de Josep Lluís Blasco i la de Enric Casaban. Durant aquest període exercí també com a corrector lingüístic «intern» de la revista de la Societat Quaderns de filosofia i ciència. Gràcies a aquesta doble competència, lingüística i filosòfica, fou autor de la traducció valenciana d'aquells articles de Josep Lluís Blasco originalment publicats en castellà que es recullen en el llibre «La nau del coneixement».

La seua inquietud per la promoció de la filosofia en la nostra llengua es va manifestar també en ser col·laborador en l'organització d'algun dels primers congressos de filosofia de les tres societats filosòfiques de l'àmbit lingüístic català.

La seua amistat perllongada en el temps amb Josep Lluís Blasco el va portar també a formar part, durant els anys primers de la seua constitució, del Comité Acadèmic de la Càtedra de Filosofia i Ciutadania «Josep Lluís Blasco Estellés».

La seua tasca més política o social, com a vicepresident del Consell Escolar Valencià o fundador i president de l'Adies-PV, ha estat ben important i coneguda. És per tot això que la Societat de Filosofia del País Valencià i la Càtedra de Filosofia i Ciutadania Josep LLuís Blasco Estellés no podíem sinó unir-nos per tal de retre-li aquest petit homenatge, conscients que mereix molt més, mitjançant el recordatori de la seua gran labor en pro de la filosofia i de la filosofia feta en la nostra llengua.