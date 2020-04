Tres mascarillas gratis por persona para mayores y colectivos de riesgo

Las personas mayores de 65 años, con enfermedades oncológicas o enfermedades crónicas recibirán tres mascarillas gratis por persona con solo presentar su tarjeta SIP en su farmacia. Es el último dato que la Conselleria de Sanidad ha concretado sobre la iniciativa pactada con los colegios oficiales de farmacéuticos para distribuir en las boticas de forma gratuita estas protecciones faciales a las personas que más problemas pueden tener si contraen el coronavirus.

Según la resolución publicada ayer en el Diario Oficial de la Generalitat, el Consell va a donar 3,6 millones de mascarillas para hacer posible este reparto que, en principio, aún no tiene fecha aunque según adelantó ayer la consellera de Sanidad, Ana Barceló, podría ser «este próximo lunes». La donación correspondería con la cifra de personas que se beneficiarán de este reparto gratuito avanzada por la administración: 1.200.000 valencianos que se encontrarían en alguna de estas situaciones.

Según la resolución, la entrega gratuita será para personas mayores de 65 años y a la ciudadanía de menos de 65 años con enfermedad significativa crónica en múltiples sistemas orgánicos, enfermedad dominante crónica en tres o más sistemas orgánicos, neoplasias dominantes, metastásicas y complicadas o necesidades sanitarias elevadas, estados de salud que incluyen «la práctica totalidad de personas con mayor vulnerabilidad».

Además, esta primera donación de 3,6 millones de mascarillas no invalida que, más adelante, se puedan hacer más.

El décimo avión de China

La entrega gratuita a las farmacias -que han asumido los costes de distribución y reparto- va a ser posible gracias a la llegada de material constante procedente de China. Son ya diez los aviones que la Generalitat Valenciana ha fletado con material comprado en el mercado chino. El último llegó en la madrugada del miércoles al jueves con una carga de 46 toneladas que incluía 2.572.400 mascarillas (de ellas, 30.000 FFP2), 66.000 equipos de protección individual (EPI), 170.000 gafas y 20.000 termómetros.

En total, incluyendo este vuelo, ya han llegado a la C. Valenciana con la Operación Ruta de la Seda 14,6 millones de mascarillas, 6,8 millones de guantes, 708.851 equipos EPI, 517.600 gafas de protección y 20.000 termómetros. A estas cifras se acogió ayer la consellera Ana Barceló para negar tajante y vehemente que hubiera escasez de material pese a las quejas reiteradas de sindicatos como CSIF, desde donde ayer incluso pidieron a Barceló que fuera a comprobarlo de primera mano recorriendo aleatoriamente los centros sanitarios «para verificar si los profesionales disponen de todo el material de prevención necesario» porque se seguían reutilizando mascarillas de un solo uso y usando bolsas de basura como batas impermeables. Barceló sí reconoció que podría haber escasez de batas "pero no de otros elementos. «Todo el personal que está expuesto tiene material», aseguró, afirmación que desde CSIF niegan y achacan a un racionamiento con exceso de celo de los responsables. «Aunque llega material a algunos departamentos, sus responsables lo guardan en almacenes y no hacen el reparto en las cantidades necesarias. Se produce un racionamiento que impide un uso racional de los equipos de protección y pone en riesgo a los profesionales», aseguran.

Desde Delegación del Gobierno anunciaron ayer que el sobrante de mascarillas repartidas a trabajadores se llevará a Cruz Roja y Cáritas para su posterior distribución entre los colectivos más vulnerables.