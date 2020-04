Dalmau destituye a su segunda alto cargo sin que Podemos cumpla un año en el Consell

El vicepresidente segundo del Consell, Rubén Martínez Dalmau, ha tomado la decisión de destituir a la directora general de Coordinación Institucional, la exdiputada en el Congreso Ángela Ballester, y una de las primeras caras visibles de Podemos en la Comunitat Valenciana cuando irrumpió en la política valenciana en 2015.

La gestora de Podemos, formación que no tiene dirección desde la dimisión de su último secretario general, Antonio Estañ, conoció ayer por la tarde la decisión de Dalmau en una reunión a la que no asistió Ballester, que es miembro de esa dirección provisional.

Dalmau no ha planteado un motivo concreto para tomar la decisión, pero según ha explicado a su equipo entiende que Ballester ya ha hecho su trabajo, pero con la crisis del covid necesita reforzar la vicepresidencia y enfocarla de nuevo para reconsiderar planes y reforzar la postcrisis y la reconstrucción que se avecinan. Por lo que prefiere un perfil distinto.

La sustituta será Adoración Guamán, profesora de Derecho del Trabajo en la Universitat de València de la órbita de CEPS y vinculada al PCE.

Es la segunda destitución que acomete Dalmau en su departamento desde que asumió la vicepresidencia segunda hace menos de un año. El pasado mes de diciembre ya destituyó a la directora general de Emergencia Habitacional que solo llevaba cuatro meses en el cargo. Dalmau prescindió de Lorena Sanz, sustituida por David Vegara, una semana después de que se produjera una protesta de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) frente al Palau de la Generalitat.

Mientras, Ballester llegó a la dirección general de la conselleria en el equipo formado por Dalmau después de que Podemos entrara por primera vez en el Consell tras las elecciones autonómicas de abril de 2019 que dejaron el primer gobierno tripartito.

Menos de un año después, Dalmau ha decidido el recambio de Ballester, una decisión que tenía tomada en marzo, pero pospuso cuando sobrevino la pandemia.

La destitución se ciñe a la vicepresidencia y la conselleria de Vivienda, el ámbito institucional, pero tiene también ramificaciones en el partido, sumido en continuas turbulencias y pendiente de elegir nuevo líder autonómico. De hecho, tanto la asamblea ciudadana estatal como la valenciana se han tenido que aplazar por la covid.

En el plano interno, Dalmau se había posicionado en favor de la síndica Naiara Davó (que aún no ha presentado su candidatura, pero todo apunta a que lo hará cuando se convoque oficialmente la asamblea) mientras Ballester no se había decantado aún por nadie. La única candidata oficial es la diputada Pilar Lima. Fuentes del partido aseguran que la cuestión de partido ha tenido que ver en la decisión de su destitución.

Ballester no ha querido hacer declaraciones aunque fuentes internas aseguran que su gestión no ha sido nada sencilla y consideran que su trabajo ha sido positivo porque la vicepresidencia tenía un título pero carecía de estructura y todo era nuevo. Ha tenido que lidiar con una coordinación de las políticas verdes cuando las competencias las tiene Compromís.