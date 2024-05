La Coordinadora Contra el Antisemitismo denuncia la "permisividad" de los rectores ante las protestas contra Israel

La Coordinadora Contra el Antisemitismo en España ha enviado hoy una carta abierta a la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) en la que denuncia "la complacencia y permisividad" de los rectores de las universidades "con los diversos grupos de estudiantes, profesores y sindicatos que, liderados, respaldados o inspirados por el BDS y otras organizaciones radicales, han ido dejando constancia de su hostilidad a Israel al tiempo que de su apoyo a Hamás, enmascarados ambos siempre bajo consignas supuestamente propalestinas, pero de inconfundible raigambre yihadista, tales como 'Palestina libre' o 'Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá'".

El movimiento propalestino BDS, siglas que corresponden al lema de la campaña Boicot, Desinversiones y Sanciones que lidera esta plataforma a nivel mundial con el fin de aumentar la presión económica y política sobre Israel, es el impulsor de la acampada que desde hace una semana protagonizan en la Facultat de Filosofia i Ciències de la Educació de la Universitat de València (UV) con el fin de reclamar el "fin del genocidio en Gaza", pero también el cese de acuerdos de las universidades e instituciones con cualquier empresa u organismo de Israel que financie el "apartheid que sufre el pueblo palestino".

Una pancarta en la acampada propalestina en el campus de Blasco Ibáñez de la Universitat de València. / Germán Caballero

Seis entidades de la Comunitat Valenciana

La carta abierta a los rectores, que se puede leer de forma íntegra en la web del Observatorio de Antisemitismo de España, una entidad constituida a iniciativa de la Federación de Comunidades Judías de España y el Movimiento contra la Intolerancia, la firman 50 asociaciones y colectivos españoles, la mayoría de ellos de amistad con Israel. Seis de las organizaciones firmantes son de la Comunitat Valenciana: Asociación de Amistad Valencia-Israel, Valencia contra el Antisemitismo, Instituto de Cultura Alicante-Israel, Alicante contra el Antisemitismo, Castellón contra el Antisemitismo y Asociación de Venezolanos en Castellón.

La Coordinadora Contra el Antisemitismo lamenta en su carta abierta a la CRUE que "de nada ha servido que profesores, estudiantes y colectivos varios hayan denunciado estos hechos como constitutivos de posibles delitos de odio, ni siquiera en el caso, especialmente grave, de los lemas y pancartas que rezaban 'Fuera sionistas de la Universidad'. Por graves que hayan sido las expresiones de odio a lo largo de estos meses, las autoridades universitarias –desde rectores a decanos hasta defensores universitarios e inspecciones de servicios- no solo no habrían hecho nada para impedirlas, sino que las habrían tolerado y hasta, en algunos casos, defendido, so pretexto de la libertad de expresión".

Asamblea de estudiantes de la UV participantes en la acampada en apoyo a Palestina. / Germán Caballero

Por esta razón, afean a los rectorados de las universidades españolas que "no hayan tenido en cuenta la existencia del artículo 510 del Código Penal, que conceptúa como delito punible las acciones, expresiones o publicaciones destinadas a fomentar, promover o incitar al 'odio, hostilidad, discriminación o violencia' por motivos 'antisemitas', así como por la simple 'pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación'.

"Falta de solidaridad con Israel"

La Coordinadora destaca que "la universidad española en su conjunto no se habría caracterizado, precisamente, por la solidaridad con Israel en estos difíciles momentos, unos de los más amargos de su historia reciente. Y todavía está por ver lo que ocurrirá en las próximas semanas, cuando la 'acampada' ya organizada en la Universitat de Valencia en apoyo a Palestina y 'contra el genocidio de Israel en Gaza' deje de ser la única para convertirse en una más de las muchas que, según se anuncia, van a invadir los campus universitarios de todo el territorio nacional, sumándose así a la organizada y bien planificada movilización global, denunciada ya en varios países como claramente antisemita".

Agencia ATLAS / Foto: EP

"No son, pues, buenos tiempos para Israel y los judíos, y ante esta situación lo único que cabe a los abajo firmantes es apelar a la Conferencia de Rectores para que, además de fomentar la libertad de expresión y el espíritu crítico, asuma y promueva también otra de las más importantes responsabilidades que las universidades tienen asignadas en nuestro ordenamiento jurídico, a saber, la formación y educación de sus miembros, y de la ciudadanía en general, en la tolerancia, el respeto y la lucha contra toda forma de discriminación y odio, sin dejar, al mismo tiempo, de velar por el cumplimiento de la legalidad democrática frente a los discursos y delitos de odio antisemita", concluye el escrito dirigido a la CRUE, una entidad que actualmente preside la rectora de la Universitat Jaume I de Castelló de la Plana, Eva Alcón.

Comunicado de la Universitat de València

Por su parte, la UV ha publicado hoy un comunicado en el que bajo el título 'Posición de la Universitat de València sobre Gaza' destaca que esta institución "a través de sus diferentes órganos de gobierno, ha expresado su posición en relación con la acción militar de Israel en la franja de Gaza, pidiendo el respeto a los Derechos Humanos y una solución permanente a la situación de Palestina, siendo la primera universidad pública en posicionarse al respecto". Así mismo, destaca que la UV "no mantiene convenios de colaboración con universidades israelís".

Estudiantes participantes en la acampada de la UV con una bandera palestina. / Germán Caballero

Además, el comunicado de la UV recuerda que el pasado 22 de febrero su claustro "aprobó, por 153 votos a favor, 33 abstenciones y ningún voto en contra" una declaración institucional en la que se exige "un acuerdo de un alto el fuego en Gaza, inmediato y permanente; la liberación inmediata de todas y todos los rehenes y prisioneros, y el fin de las graves violaciones de los Derechos Humanos; y el inicio de un proceso de paz desde el diálogo y la negociación que, con el apoyo de la comunidad internacional y el impulso de las Naciones Unidas, de revisar una respuesta permanente al conflicto israelí-palestino".

La UV no tiene intención de desalojar la acampada

En cuanto a la acampada propalestina, el comunicado insiste en que "respecto a determinadas informaciones divulgadas, la Universitat de València reitera que no tiene intención de desalojar la acampada siempre que no se produzcan actuaciones que afecten a la integridad de las personas o instalaciones o al desarrollo de las actividades universitarias".

Paralelamente, según informan Efe y Europa Press, los universitarios que participan en la acampada de solidaridad con Palestina denuncian que aún siguen "sin respuesta" por parte del rectorado, al que reclaman que se siente con ellos para hablar de sus demandas. "Ya llevamos una semana entera, se cumplen ocho días de acampada y aún hoy seguimos sin respuesta de la UV", aseguraba ayer uno de los estudiantes que participa en la protesta, que añadió que sus demandas son públicas y se "conocen de sobra" por parte de la Universitat. "Queremos que todas nuestras demandas se cumplan, eso de base, pero al menos esperamos que la Universitat de València tenga la capacidad de sentarse, acercarse y dialogar, porque hasta el momento no lo ha hecho", ha afirmado.

Campamento en favor de Palestina en la la Universitat de València. / Germán Caballero

La acampada universitaria en solidaridad con Palestina se inició la noche del pasado 29 de abril con medio centenar de personas, en una iniciativa por parte del colectivo BDS País Valencià, un movimiento social de solidaridad con el pueblo palestino que denuncia el "genocidio" en Gaza y reclama el boicot al "apartheid israelí", y que se anunció como la primera de sus características en toda España.

Por su parte, los estudiantes de la Universidad de Alicante (UA) han convocado para este miércoles 8 de mayo una acampada en solidaridad con Palestina. De esta forma, el alumnado de la UA se une a "la red de acampadas que ha inundado el mundo entero", en solidaridad con los estudiantes palestinos que "han enfrentado el horror de los bombardeos de Israel".

Suscríbete para seguir leyendo